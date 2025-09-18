Martinaitis sutinka, kad jo teisinė neliečiamybė būtų panaikinta supaprastinta tvarka

„Taip“, – žurnalistams Seime teigė T. Martinaitis pridurdamas, kad neprašys steigti specialiosios komisijos dėl jo imuniteto naikinimo.
Politikas taip pat patikino, kad, generalinei prokurorei pareiškus įtarimus, jis stabdys savo narystę partijoje.
„Šioje vietoje klausimų nėra“, – sakė socialdemokratas.
Seimui pateiktuose raštuose nurodoma, kad turimi duomenys leidžia manyti, jog T. Martinaitis galėjo suklastoti 12 Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario išlaidų ataskaitų. Anot teisėsaugos, skaičiuojama, kad iš viso T. Martinaitis galėjo iš savivaldybės pasisavinti 3 526 eurus.
N. Grunskienė Seimo narių taip pat prašys panaikinti socdemų atstovo Eugenijaus Sabučio ir „aušriečio“ Sauliaus Bucevičiaus imunitetus.
Nori aiškumo, kaip traktuojamos bylos
T. Martinaitis teigė, kad norėtųsi aiškumo, kodėl vienų „čekutininkų“ bylos nagrinėjamos pagal baudžiamąją tvarką, o kitų – pagal civilinę.
„Kyla labai daug įvairiausių klausimų, skirtingų traktavimų, ką jau parodė skirtingi teismo posėdžiai, skirtingi teismo sprendimai. Turbūt visiems norėtųsi aiškiai suprasti, kaip turėtų būti vertinamos situacijos, kodėl vienos bylos sprendžiamos civiline tvarka, kitos – baudžiamąja tvarka“, – sakė jis.
„Turbūt natūralu, kad žmonės kelia tuos klausimus. Norėtųsi kažkokio bendro traktavimo visiems“, – pridūrė socialdemokratas.
Taip jis kalbėjo paklaustas, ar palaiko 104 Lietuvos savivaldybių tarybų narių iš įvairių šalies vietovių kreipimąsi į prezidentą Gitaną Nausėdą ir Seimo narius, keliant klausimus dėl galimai netinkamo baudžiamosios teisės normų taikymo jų atžvilgiu jau dvejus metus besitęsiančiame „čekiukų“ skandale.
Kreipimesi į šalies vadovą ir Seimo narius keliami klausimai, pavyzdžiui, kodėl prokuratūra selektyviai renkasi tik 2019–2023 m. kadencijoje dirbusius tarybos narius, o už tuos pačius nusižengimus taiko vieniems baudžiamąjį persekiojimą, kitiems – civilinį, o tretiems – susitaikymo su valstybe mechanizmą.
Savivaldybių tarybų nariai norėtų, kad jų bylos baigtųsi kaip Jonavos mero Mindaugo Sinkevičiaus – jos būtų nutrauktos.
Išklausius generalinio prokuroro pranešimą dėl Seimo nario patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, sprendžiama, ar sudaryti tyrimo komisiją dėl parlamentaro imuniteto panaikinimo. Vėliau Seimas balsuoja dėl komisijos išvados.
Parlamentaras, kurį siekiama patraukti baudžiamojon atsakomybėn, teisinės neliečiamybės gali atsisakyti ir supaprastinta tvarka.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
