Olekas viliasi, jog antradienį galėtų būti pristatyta visos sudėties Vyriausybė

„Kiek man yra tekę dalyvauti derybiniuose procesuose, tai čia – normali derybinė stadija. Kol kas turim laiko ašį ir tikslą, kad antradienį galėtume pristatyti Vyriausybę ir Vyriausybės programą Seime“, – po valdančiosios daugumos susitikimo trečiadienį žurnalistams sakė parlamento vadovas.
„Kol kas turiu viltį, kad antradienį galėtume turėti pilnos sudėties Vyriausybę pristatytą“, – kalbėjo socialdemokratas.
J. Olekas taip pat teigė, jog koalicijos partneriai derina paskutines detales dėl Seimo darbo.
Tuo metu jo partijos kolega Mindaugas Sinkevičius dar prieš susitikimą pareiškė, kad darbą gali pradėti ir ne visos sudėties Vyriausybė.
Be kita ko, jis pabrėžė, kad ministrų kabineto programos tvirtinimo paskutinė įmanoma data yra spalio 10-oji.
Kaip rašė BNS, rugpjūtį Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.
Šios politinės jėgos formuoja dvidešimtąją Vyriausybę, bet pastaruoju metu kyla problemų „aušriečiams“ randant kandidatus į jiems deleguotas Energetikos ir Aplinkos ministerijas. Dėl to kol kas paskirti 12 iš 14 ministerijų vadovų.
