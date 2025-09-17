„Prezidentūra save įsivarė į kampą“ – perspėja, kas gresia

Apie tai, „Žinių radijas“ laidose diskutuoja Seimo narys, „aušrietis“ Robert Puchovič, Seimo narė, konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė,
Tai kas vyksta?
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė: Manau, kad dangus byloja jau pats, kas vyksta. Apsiniaukia ganėtinai ir tų prošvaisčių nelabai matyti, bet, matyt, kad tą galima buvo prognozuoti ir tą mes sakėme nuo pat pradžių, nuo 2024 metų pabaigos, kada socialdemokratai nusprendė pasikviesti į koaliciją tuos partnerius, ką jie pasikvietė.
Čia ypatingai kalbant apie „Nemuno Aušrą“, kur visada buvo aišku, kad tai bus silpnoji vieta, tai bus visuomet dirgiklis. Tą matėme nuo pat pirmųjų koalicijos darbo dienų, ir ten įvairaus šantažo dėl, jau gerai prisimenu, ir dėl Seimo vicepirmininkų, kur net Agnė Širinskienė prarado kantrybę ir paliko „Nemuno Aušrą“, ir iki kitų įvairių dalykų ir pareiškimų.
Tai jūsų, nestebina, sakote, dėsningai taip ir turėjo tas liepto galas atrodyti.
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė: Žinote, liūdniausia, kad tokiu neramiu laiku valstybėje, geopolitinėje situacijoje, kada mes stebime, kada tikrai reikėtų greitų sprendimų, aiškių sprendimų, papildomų sprendimų ir gynyboje, ir kitose srityse, valstybė yra priversta makaluotis, rūkuose ir niūksiančiame danguje.
Tai mes, kaip Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionys demokratai, jau 2024 metų lapkritį sakėme ir raginome, ir rinkimus laimėjusią didžiąją partiją, Socialdemokratų partiją, kad nedarytų tos klaidos, neimtų tokio nepatikimo partnerio visomis prasmėmis į koaliciją.
Tą patį bandėme sakyti ir prezidentui Nausėdai ir siūlėme ne dėl postų, ne už postus, bet siūlėme tą paramą svarbiems Lietuvai klausimams, kad tikrai socialdemokratai ir tuo pačiu, kadangi formavime daugumos dalyvauja ir prezidentas jau taip tarsi apsisprendęs, visi ženklai tą rodo, kad mes būtume galėję siūlyti savo paramą tiems sprendimams, kurie yra reikalingi valstybės saugumui, pirmiausia.
Robertai, tai ką nusprendėte?
R. Puchovič: Sprendimų tikrai dar nėra. Pas mus bus valdyba, taryba ir priimsime sprendimą, ir tikrai pasistengsime tą priimtą sprendimą pasakyti, koks tai yra, koks nebūtų.
Valdyba pas mus apie 60 žmonių, tai paimti, kad įlįsti į kiekvieną galvą, tai tikrai mes negalime. Išklausysime visas nuomones, visus pliusus, minusus ir priimsime geriausią sprendimą, kuris atsitiktų mūsų rinkėjams, kurie balsavo už mus – tai 190 tūkst., tada su sprendimu ir ateisime.
Tai kol kas skubėti samprotauti, teorijų daryti mes tikrai neskubame. Skubėti bėgti, likti ar nelikti tikrai mes irgi nesiruošiame, nes mums yra svarbiausia daryti savo programą, bet ir irgi, kad mus gerbtų ir priimtų mūsų kandidatus, kuriuos mes siūlome, kuriuos mes matome, nes, jeigu deleguota ministerija mums, tai mes ir norime turėti tą ministrą, kurį mato mūsų partija, mūsų organai, ir kad galėtume dirbti ir įgyvendinti programą.
Konflikto esmę suprantate, nes man toks įspūdis, gal aš klystu, nieko aš nežinau daug, bet man toks įspūdis, kad viso konflikto smaigalyje yra energetikos ministro portfelis ir pozicija. Jeigu jo nebūtų, būtų lengviau susitarti, ar čia kažkur kitur dar šuo pakastas?.
R. Puchovič: Tai turbūt priklauso nuo to, kiek žmonės nori ieškoti tų problemų ir tų iššūkių. Tai šiai dienai taip, ji yra svarbiausias iššūkis – Energetikos ministerija. Gal būtų kita ministerija, gal būtų kitas iššūkis.
Tikrai mes nenorime ieškoti vienintelės problemos, dabar mes vieną turime didelę problemą, kad turime rasti išeitį. Išeitį tokią, kad tiktų ir mums, ir mūsų koalicijos partneriams, ir mūsų liaudžiai. Tai mes ieškosime to sprendimo.
Jums aišku vis dėlto, kokio kandidato nori prezidentas?
R. Puchovič: Mums aišku, kokio kandidato reikia mūsų valstybei, mūsų žmonėms. Beveik trys milijonai gyventojų gyvena ir jie nori, kad būtų stabilumas ir žmonės dirbtų jų labui.
Tai aš manau, svarbiausia, kokio kandidato nori mūsų žmonės, o mes visi esame tarnautojai. Mes šiandien tarnaujame, po penkių, šešių metų kitas ateina tarnautojas, tai mes turime žiūrėti į žmones, kurie balsuoja už mus, kurie duoda mums mandatą ir palaikymą.
Ar ministerijų keitimosi variantas vis dar yra ant stalo, ar jau nebe, nes negirdžiu, kad tai būtų realus variantas, jog jūs imtumėte Susisiekimo ministeriją vietoj Energetikos?
R. Puchovič: Mes tokį pasiūlymą pateikėme socialdemokratams. Kol kas galutinio atsakymo negavome ir kai gausime, tada galėsime pasakyti, bet tikrai mes matome, kad būtų paprasčiau tą ministeriją sukeisti į kitą ministeriją.
Jeigu socialdemokratai sutiktų, tai mes grįžtame prie stalo. Kol kas mes negavome atsakymo, kad tinka ar netinka.
Ar jus įtikina logika, kad laimėjusi partija, kaip ir konservatoriai, liberalai ar socialdemokratai, turi turėti savo programą ir savo kadrus jai įgyvendinti, ar visgi nebūtinai?
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė: Yra įvairūs scenarijai, jeigu mes jau taip remiamės į skaičius, tai, žinote, Tėvynės sąjunga antroje vietoje rinkimuose buvo, bet dar kartą užtvirtinant, kad mes gerbiame rinkėjų valią ir teisę formuoti daugumą, ir Vyriausybę turi pirmosios vietos laimėtojai, nors matome kai kuriose valstybėse nebūtinai ir tai atsitinka, tai tų scenarijų yra daug.
Kitaip tariant, jeigu Tėvynės sąjunga turi daugiau mandatų negu „Nemuno Aušra“, tai valia dalies piliečių irgi yra aiški, bet juk ne visada tai yra lemiantis faktorius, ir tas, kas yra laimėtojas šiuo atveju, socialdemokratų, jie prisiima atsakomybę, ką jie kviečiasi kartu su savimi dirbti visoje šitoje situacijoje.
Aš manau, kad prezidentas, Prezidentūra irgi save įsivarė į tam tikrą kampą, man atrodo, kad jam buvo svarbi tokios apimties koalicija ir dabar pats turi vargti ieškodamas būdų, kaip iš tos situacijos išeiti, nes nori ir visiškai ignoruoti faktus, kurie yra akivaizdūs.
