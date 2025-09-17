Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Socialdemokratai kritikuoja Žemaitaitį dėl kalbų apie interpeliaciją: tai nėra gero tono ženklas

2025-09-17 14:31 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 14:31

Nemuno aušros“ vadovo Remigijaus Žemaitaičio užuominos apie interpeliaciją paskirtajai krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei nėra gero tono ženklas, teigia Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, tokie „aušriečių“ lyderio pareiškimai skamba keistai ir nekuria tinkamo emocinio fono. 

Remigijus Žemaitaitis(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Nemuno aušros“ vadovo Remigijaus Žemaitaičio užuominos apie interpeliaciją paskirtajai krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei nėra gero tono ženklas, teigia Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, tokie „aušriečių“ lyderio pareiškimai skamba keistai ir nekuria tinkamo emocinio fono. 

4

„Tai nėra gero tono ženklas (...). Apie tas interpeliacijas mes čia girdime turbūt periodiškai. Aš būčiau linkęs susipažinti su (interpeliacijos – ELTA) turiniu“, – trečiadienį žurnalistams Seime sakė M. Sinkevičius.Kritiškai R. Žemaitaičio užuominas įvertino ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Net nenoriu vertinti. Aš manau, kad mėtytis tokiais skambiais kaltinimais reikia tik tada, kai tu turi rimtų įrodymų. Jeigu Remigijus Žemaitaitis turi tam tikrų faktų – aš tuos faktus norėčiau girdėti ir matyti. Bet su manimi šis klausimas nebuvo aptartas. Aš tik girdėjau gandus, o gandų pagrindu mes interpeliacijos niekam neskelbiame“, – sakė socialdemokratų į premjeres iškelta politikė.

LSDP šiuo metu vadovaujančio M. Sinkevičiaus teigimu, kalbos apie interpeliacijas ministrams dažniausiai girdimos iš opozicijos. Tai, kad šį kartą apie galbūt artėjančią interpeliaciją prakalbo valdančiajai koalicijai priklausantis politikas – stebina. 

„Gal šiek tiek keistokas žingsnis, kai tu bandai dirbti ir eiti į santykį, į koaliciją su koalicijos partneriu socialdemokratais, bet kartu sakai, kad interpeliuosime socialdemokratų nominuotą laikinąją krašto apsaugos ministrę. Keistokas žanras, nesukuria tinkamo emocinio fono, bet R. Žemaitaitis daug komunikuoja, daug sako, daug kalba ir niekas jam čia nesutrukdys veikti proaktyviai“, – svarstė socdemų lyderis. 

„Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis trečiadienį pareiškė manantis, jog paskirtajai krašto apsaugos ministrei D. Šakalienei artimiausiu metu gali būti surengta interpeliacija. Tiesa, liko neaišku, ar politikas kalba apie opozicijos, ar savo vedamos partijos galimus planus.

„Jeigu mano nuojauta gerai kalba, tai dviejų savaičių bėgyje mes turėtume (turėti – ELTA) interpeliaciją Dovilei Šakalienei“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė R. Žemaitaitis. 

„Matyt, (opozicija – ELTA) lauks, kol Dovilė Šakalienė taps ministre, tada jai bus parengta interpeliacija ir gali būti, kad mes neteksime dar vienos ministrės (…). Naujoji Vyriausybė, tik prisiekusi, gali netekti vienos ministrės. Tai yra akivaizdu“, – pridūrė jis. 

ELTA primena, kad krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė iš opozicijos atstovų bei tarp valdančiųjų neseniai dar buvusių demokratų pastaruoju metu sulaukė itin daug kritikos. 

Dar birželio pradžioje ministrei buvo keliami klausimai dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento direktoriaus Elegijaus Paulavičiaus nušalinimo ir jo atžvilgiu pradėto patikrinimo. Vėliau Krašto apsaugos ministrė (KAM) sulaukė kritikos ir dėl veiksmų, reaguojant į Lietuvoje užfiksuotą droną. 

Vasarą Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas taip pat nagrinėjo gautą anoniminį skundą dėl neva ministrės įsakymo KAM pavaldžioms struktūroms saugoti jos šeimos namus. Klausimų taip pat sukėlė ir pasirodžiusi informacija apie tai, jog ministerijos viešuosiuose pirkimuose dalyvavo verslai, rėmę socialdemokratę Seimo rinkimuose. Tiesa, antradienį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija dėl šio atvejo nusprendė tyrimo nepradėti.

