Įvertino Nausėdos ir Žemaitaičio konfliktą dėl ministrų: „Prezidentas neturi tokios galios lįsti“

Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentaro“ pokalbis su komunikacijos specialistu Linu Kontrimu.
Kaip vertinate, kas darosi su mūsų koalicija ir su Remigijaus Žemaitaičio ministrais? Nes matome dabar, kad dėl jų nesutarimas jau tęsiasi kurį laiką.
Čia yra dvi medalio, nes iš tikrųjų taip – R. Žemaitaitis ir „Nemuno aušra“ vis dėlto yra laimėję rinkimus, ir atėję į parlamentą ne kieno nors įvesti, o patys. Dėl to logika būtų tokia, kad jeigu jau ir yra priimti į koaliciją, koalicija turėtų dirbti kaip kumštis.
Tai antra medalio pusė yra, kad tai yra problema ne tik R. Žemaitaičio ar „Nemuno aušros“, bet ir socdemų.
Toks įspūdis, kad socdemai šiuo atveju palieka Žemaitaičiui pačiam kapstytis. Ir iki kur jis kapstysis? Atmetė du pasiūlytus, dabar tai, žinoma, jis siūlys savo partinius, nes čia yra jau ambicijos laikas.
Apie partijos narius. Mes girdėjome Gitanas Nausėda dar kadaise sakė, kad jo partijos narių tikrai netvirtins ministrais. Kas bus toliau, ar konfliktas dar didės?
Taip, jis dar didės. Prezidentas neturi tokios galios lįsti į parlamentinį darbą, o jis lenda šituo atveju. Net Konstitucijos žinovai pasako, kad jis gali ir privalo dalyvauti ministrų kabineto formavime, bet nurodinėti, kad partinių negalima...
Jūs pati pagalvokite. Tu eini į partiją, partijos visos nori laimėti rinkimus, laimėti valdžią. Ir staiga tau pasako, kad „ne, tu to daryti negali“, kai rinkėjai jau yra atidavę savo mandatą.
Patinka mums tai ar nepatinka? Aš čia niekaip neteisinu – aš tik konstatuoju faktą, kad šita koalicija yra skysta visose pusėse.
Kaip viskas toliau gali rutuliotis? Kiek tikėtina, kad R. Žemaitaitis iš tiesų išeis iš koalicijos, apie ką jis kalba pastaruoju metu?
Neatmeskime ir tokio scenarijaus, kad socdemai, nebenorėdami kristi veidu į šlapią žolę, staiga suvokia, kad įtampa tarp prezidento ir R. Žemaitaičio galbūt logiškai atves iki to, kad ambicijos ir R. Žemaitaitis nebeiškęs daugiau visų niuksų ir pažeminimų ir tada jie pasitrauks.
Kas tada nutinka? Arba grįžta Saulius Skvernelis, arba yra mažumos Vyriausybė.
Kuris variantas yra labiau tikėtinas? Nes mažumos Vyriausybės bent jau anksčiau labai purtėsi.
Ir nesuprantu, dėl ko. Nes tikrai didelei ir gausiai partijai net ir mažuma – taip, ji privalo dirbti šiek tiek komplikuotomis sąlygomis – tai yra stipru, kaip Olimpiada sportininkui.
Tu patenki į tokį politinį dušą ir tiek išsitreniruoji, kad aš sakyčiau, jeigu jie apsispręstų tai padaryti ir protingai dirbtų, jie tokį gali įgauti pagreitį, kad kiti rinkimai netgi gali būti laimėti.
Kiek tikėtina, kad grįžtų S. Skvernelis, ir kokia kaina jis galėtų grįžti?
Šiai dienai, matydamas socdemų pakankamai silpną partiją, aš galvoju, kad jie nesiryš mažumai. Tai reiškia, kad formuos kitą koaliciją. O kita – kokia gali būti? Na, jau Aurelijus Veryga nebėra baisus S. Skverneliui, tai grįš S. Skvernelis.
S. Skvernelis anksčiau tikino, kad darbo nemato ar ką nors kita. Kokias sąlygas jis gali iškelti? Ar jam užtektų R. Žemaitaičio ministrų, ar jis gali dar daugiau norėti?
Taip, jis gali prašyti daugiau, bet faktas kaip blynas, kad S. Skverneliui grįžus, be jokios abejonės dabartinis energetikos ministras išliks. Tai bent jau du politikai Lietuvoje bus labai patenkinti.
Jūsų manymu, kada Vyriausybė jau bus suformuota, koalicija sulipdyta ir baigsis visi konfliktai?
Iš principo mes tai turėtume pamatyti iki penktadienio. Kitą savaitę Prezidento nėra Lietuvoje, o antradienį jau turi būti in corpore atiduota ministrų visa rikiuotė – visi 14 ir premjerė. Jeigu taip neatsitinka, mes turime politinę krizę, ir pasakyčiau, tyčia sukeltą politinę krizę.
Visą pokalbį žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.