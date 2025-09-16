Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Nemuno aušra“ neatmeta siūlyti naujus kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus

2025-09-16 10:01 / šaltinis: BNS
2025-09-16 10:01

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Dainius Labutis

Nemuno aušra“ neatmeta siūlyti naujus kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus, antradienį pranešė partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.

7

Apie tai jis teigė po „aušriečių“ frakcijos susitikimo su paskirtąja premjere Inga Ruginiene ir laikinuoju socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi.

Pasak R. Žemaitaičio, sprendimą, kaip toliau elgtis, priims antradienį rengiama partijos taryba.

Paskirtoji premjerė po susitikimo žurnalistams sakė naujų kandidatų laukianti antradienio vakarą.

„Sutarėme, kad šiandien pavardės atsiras ant mano stalo“, – sakė ji.

