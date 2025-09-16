„Nemuno aušra“ neatmeta siūlyti naujus kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus

Apie tai jis teigė po „aušriečių“ frakcijos susitikimo su paskirtąja premjere Inga Ruginiene ir laikinuoju socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi.
Pasak R. Žemaitaičio, sprendimą, kaip toliau elgtis, priims antradienį rengiama partijos taryba.
Paskirtoji premjerė po susitikimo žurnalistams sakė naujų kandidatų laukianti antradienio vakarą.
„Sutarėme, kad šiandien pavardės atsiras ant mano stalo“, – sakė ji.
