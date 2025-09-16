Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gresia mažumos Vyriausybė? Nausėda tai mato kaip galimybę

2025-09-16 08:43 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 08:43

Valdančiojoje daugumoje tvyrant įtampoms dėl Ministrų kabineto formavimo eigos, šalies vadovo Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas sako, jog prezidentas mato mažumos Vyriausybės galimybę. Pasak patarėjo, tai galėtų apsunkinti koalicijos darbą, tačiau nėra grėsmė valdantiesiems.

Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)

Valdančiojoje daugumoje tvyrant įtampoms dėl Ministrų kabineto formavimo eigos, šalies vadovo Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas sako, jog prezidentas mato mažumos Vyriausybės galimybę. Pasak patarėjo, tai galėtų apsunkinti koalicijos darbą, tačiau nėra grėsmė valdantiesiems.

18

„Prezidentas mato mažumos Vyriausybės galimybę. Ar tai yra pavojus? Vėlgi, pavojus kam?“ – antradienį „Žinių radijui“ sakė F. Jansonas.

„Yra buvusi mažumos Vyriausybė ir visai normaliai funkcionavo. Tai ar tai yra kažkokia grėsmė? Ne. Tai yra, turbūt, iššūkis veikimui – iš esmės, kaip buvome prieš gerą mėnesį, toje pačioje vietoje esame dabar. Yra trys galimybės: dirbti su „Nemuno aušra“, dirbti su „Vardan Lietuvos“ ir dirbti mažumoje. Visos jos kaip buvo ant stalo, taip ir tebėra“, – dėstė jis.

Tiesa, anksčiau Prezidentūra buvo teigusi, jog valdantiesiems dirbti mažumos Vyriausybės sąlygomis būtų netinkamas kelias.

„Šiandien mes turime tokią padėtį, kad jeigu ne ši koalicija – tai, veikiausiai, mažumos Vyriausybė, kas, mano įsitikinimu, būtų labai prastas kelias. Pirmiausia tai būtų netvarus kelias ir, veikiausiai, tokia Vyriausybė žlugtų arba patirtų labai didelį spaudimą svarstydama kitų metų valstybės biudžetą“, – anksčiau „Žinių radijui“ dėstė prezidentas. 

Pirmadienį šalies vadovui atmetus kandidatūras į aplinkos ir energetikos ministrus, o juos delegavusių „aušriečių“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui pareiškus, kad koalicijos – nebėra, Seimo pirmininkas, socialdemokratas Juozas Olekas teigė nenorįs dirbti mažumos Vyriausybėje.

Savo ruožtu opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas tvirtino, kad jo vedama politinė jėga būtų pasirengusi paremti socialdemokratų mažumos Vyriausybę, jeigu šie nutrauktų bendradarbiavimą su „aušriečiais“.

Pirmalaikiai Seimo rinkimai – maža tikimybė

Konstitucija numato, kad prezidentas gali skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus, jeigu parlamentas per 30 dienų nepriėmė sprendimo dėl Vyriausybės programos arba nuo pirmojo projekto pateikimo per 60 dienų Seimas du kartus iš eilės programai nepritaria.

Klausiamas, ar susiklosčius tokioms aplinkybėms G. Nausėda šauktų pirmalaikius Seimo rinkimus, F. Jansonas teigė, jog kol kas tai tik teoriniai svarstymai, kurių tikimybė – maža.

„Visi sprendimai įmanomi – tiek pirmalaikiai rinkimai, tiek tolesnis darbas su laikinosiomis Vyriausybės ir laukimu, kad galiausiai kažkokios daugumos susiformuos ir Vyriausybės programos vienaip ar kitaip bus patvirtintos. Bet ta tikimybė, kad lapkričio viduryje prie tokios situacijos prieitume – kol kas yra labai maža“, – kalbėjo šalies vadovo patarėjas.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.

„Aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį Povilą Poderskį. 

Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras.

Reaguodamas į Prezidentūros sprendimus, „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis tvirtino, jog valdančiosios daugumos – nebėra, o pasirašyta koalicijos sutartis nustojo galioti.

