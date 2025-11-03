 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kaišiadoryse atidaromas gyvybės langelis

2025-11-03 06:22 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 06:22

Kaišiadorių sveikatos centre pirmadienį atidaromas gyvybės langelis. Jame, kaip ir dešimtyje kitų Lietuvos vietų specialiai įrengtose patalpose, krizės ištikti tėvai galės anonimiškai palikti kūdikį.

Gyvybės langelis (nuotr. Fotodiena.lt)

1

Kaišiadorių rajono savivaldybės teigimu, gyvybės langelį nuspręsta įrengti po šiemet rugpjūtį laimingai pasibaigusio atvejo, kai lauke prie Sveikatos centro Priėmimo skubiosios pagalbos skyriaus durų vidurnaktį buvo paliktas naujagimis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai buvo pirmas toks atvejis Kaišiadorių rajone. Sveikatos centro ir Kaišiadorių r. savivaldybės vadovai sutarė užtikrinti, kad ateityje tokiose situacijose būtų sudarytos saugios, orios ir humaniškos sąlygos tiek kūdikiui, tiek motinai“, – pranešime nurodė savivaldybė.

Kaip skelbta, rugpjūčio pabaigoje prie Kaišiadorių ligoninės durų rasta palikta išnešiota ir daugiau nei 3 kilogramus svėrusi naujagimė mergaitė. Vėliau policijos pareigūnai surado vaiko mamą, ji su dukra kurį laiką buvo gydoma ligoninėje. Vėliau abi buvo išrašytos iš gydymo įstaigos.

Pasak medikų, kažkas porą kartų paskambino į ligoninės skyriaus duris ir nuėję darbuotojai rado paliktą kūdikį. Aplinkui nieko nebuvo. Kūdikis buvo įsuktas į moterišką džemperį, buvo ir pora apklotėlių, moteriška skara. Šalia gulėjo eglišakiai.

Vaiko teisių gynėjai įvertino vaiko situaciją, moteriai buvo teikiama socialinė ir psichologinė pagalba, konsultacijos. 

ELTA primena, kad įprastai gyvybės langelyje rastam vaikui yra nustatoma laikinoji globa. Vėliau, tik jeigu tėvai dėl vaikelio susigrąžinimo nesikreipė ilgiau nei tris mėnesius, vaikas gali būti įvaikintas.

Dažniausiai gyvybės langeliuose paliekami naujagimiai nuo gimimo dienos iki kelių dienų, retais atvejais – iki kelių mėnesių amžiaus. 

2024 metais Lietuvoje veikiančiuose gyvybės langeliuose nebuvo paliktas nei vienas vaikas, 2023 m. langeliuose palikti 5 vaikai: 3 – Kaune, po vieną Vilniuje ir Klaipėdoje. Nuo 2009 m. iki šios dienos šalies gyvybės langeliuose buvo palikta iki 100 vaikų, biologiniai tėvai susigrąžino 17 vaikų.

Gyvybės langelis (123rf.com ir Fotodiena.lt nuotr.)
Šiauliuose prie paliktos naujagimės rastas ir raštelis su žinute – žodžiai spaudžia ašarą (94)
Gyvybės langelis (nuotr. TV3)
Gyvybės langelyje Šauliuose rasta 4 dienų naujagimė (8)

