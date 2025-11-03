Kaišiadorių rajono sveikatos centre atidarytas gyvybės langelis

Gyvybės langelį nuspręsta įrengti, siekiant išvengti atvejų, kuomet nesaugioje aplinkoje yra paliekami naujagimiai.
Atidarymo ceremonijoje dalyvavęs Kaišiadorių rajono meras Šarūnas Čėsna tikino, jog langelį nuspręsta įrengti po to, kai rugpjūtį prie Kaišiadorių ligoninės durų rastas paliktas kūdikis.
„Šis langelis – tai mūsų bendras įsipareigojimas gyvybei. Net ir sudėtingose situacijose žmogus turi turėti galimybę elgtis atsakingai – išsaugoti kūdikio gyvybę ir orumą“, – sakė Š. Čėsna.
Vaikelis tąkart perduotas Kauno klinikoms.
Po kelių dienų rasta naujagimės mama, Vaiko teisių tarnyba žadėjo jai suteikti reikiamą pagalbą.
Kauno apylinkės prokuratūra spalį nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl paliktos naujagimės.
Gyvybės langelis yra speciali patalpa, į kurią įdėjus naujagimį ar vaiką, budintį personalą pasiekia signalas ir auklėtojos skubiai pasirūpina vaiku, kuriuo negali ar nenori rūpintis patys tėvai.
Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centro direktorius Linas Vitkus teigė, jog be įvairių medicininių paslaugų gydymo įstaiga turi mobilią slaugos namuose komandą, dienos stacionarus vaikams, senjorams ir tiems, kam reikia užtikrinti kasdienį psichikos sveikatos palaikymą.
„Dabar įrengėme Gyvybės langelį. Džiaugiuosi, kad galėjome sukurti vietą, kurioje kūdikis bus saugus, o motina – nepasmerkta. Tokie sprendimai – tylūs, bet labai svarbūs“, – kalbėjo jis.
Tuo metu Sveikatos centro Priėmimo–skubios pagalbos skyriaus vedėja Daiva Leskova teigė, kad personalas turi reikiamų kompetencijų ir įrangos suteikti pagalbą kūdikiams.
Gyvybės langelio lopšelį, į kurį saugiai gali būti įdėtas kūdikis, padovanojo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, kai šį rudenį nuspręsta uždaryti P. Mažylio gimdymo namų filialą.
Šiuo metu gyvybės langeliai Lietuvoje veikia maždaug dešimtyje įstaigų įvairiuose šalies miestuose.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos duomenimis, nuo gyvybės langelių įsteigimo 2009-siais iki dabar juose buvo palikta iki 100 vaikų, keliolika iš jų tėvai susigrąžino.