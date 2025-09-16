Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Patarėjas: prezidentui nėra priežasties keisti pozicijos dėl „aušriečių“ skyrimo ministrais

2025-09-16 08:31 / šaltinis: BNS
2025-09-16 08:31

Prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas sako, kad prezidentui Gitanui Nausėdai nėra priežasties keisti pozicijos dėl „Nemuno aušros“ narių skyrimo ministrais.

Kandidatai į ministrus siūlomi kasdien (tv3.lt koliažas)

Prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas sako, kad prezidentui Gitanui Nausėdai nėra priežasties keisti pozicijos dėl „Nemuno aušros“ narių skyrimo ministrais.

7

„Prezidentas yra pasakęs ne vieną kartą savo savo poziciją ir mes visą laiką grįžtam prie to paties, ar prezidentas pakeis savo poziciją? Kodėl jis turėtų? Ar pasikeitė situacija kažkiek tai nuo to, kai prezidentas pasakė savo sprendimą ir pagrindė jį? (...) Aplinka nepasikeitė“, – antradienį Žinių radijui sakė šalies vadovo atstovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prezidentui atmetus „Nemuno aušros“ teiktus kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus, R. Žemaitaitis pareiškė, kad valdančiosios koalicijos sutartis neveikia.

Politikas teigė, kad „Nemuno aušra“ nemato galimybės dirbti valdančiojoje koalicijoje, jeigu neskiriami jos teikiami kandidatai. Kita vertus, R. Žemaitaitis neatmetė galimybės siūlyti naujus kandidatus į ministrus, tačiau pabrėžė, jog tokiu atveju tai bus partijos nariai.

