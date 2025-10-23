Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paskelbta, kad nemokamas darbo ginčų sprendimas komisijose neprieštarauja Konstitucijai

2025-10-23 13:25 / šaltinis: BNS
2025-10-23 13:25

Darbo kodekso nuostata, pagal kurią darbdavių ir darbuotojų nesutarimai Darbo ginčų komisijoje nagrinėjami nemokamai, neprieštarauja Konstitucijai, ketvirtadienį paskelbė Konstitucinis Teismas (KT).

Konstitucinis teismas (nuotr. Fotodiena.lt)

Darbo kodekso nuostata, pagal kurią darbdavių ir darbuotojų nesutarimai Darbo ginčų komisijoje nagrinėjami nemokamai, neprieštarauja Konstitucijai, ketvirtadienį paskelbė Konstitucinis Teismas (KT).

REKLAMA
0

Tokį sprendimą KT priėmė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) prašymu išnagrinėjęs bylą, kurioje sprendžiama, ar priteisti ikiteisminiame darbo ginčų nagrinėjimo procese patirtas išlaidas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Teisiniu reguliavimu, pagal kurį darbo ginčų komisijoje darbo ginčai dėl teisės nagrinėjami nemokamai ir ginčo šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos, (...) palengvinamas ir pagreitinamas darbo ginčų nagrinėjimo procesas, darbo ginčų komisijai neturint spręsti dėl ginčo šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo“, – pranešė KT.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak KT, tai, jog darbo ginčai nagrinėjami nemokamai, biudžeto lėšomis, leidžia įprastai „ekonominiu ir socialiniu požiūriu silpnesnei“ jų šaliai – darbuotojams – aktyviau ginti savo teises, nes jie nerizikuoja nukentėti finansiškai komisijai priėmus darbdaviui palankų sprendimą.

REKLAMA

LAT prašė išsiaiškinti, ar Darbo kodekso nuostata, pagal kurią darbo ginčai nagrinėjami nemokamai, neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintai laisvei žmonėms savo teises ginti teisme.

LAT kilo abejonių, ar teismui turėtų būti suteikta teisė vertinti individualias bylos aplinkybes ir palankaus komisijos sprendimo sulaukusiai šaliai priteisti patirtas išlaidas, pavyzdžiui, už advokato paslaugas. LAT nuomone, už šias išlaidas turėtų būti teisingai atlyginta.

REKLAMA
REKLAMA

„Įstatymų leidėjas, pasinaudodamas savo diskrecija nustatyti specialią ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, atsižvelgdamas į ikiteisminiu ginčų sprendimu siekiamus tikslus, gali nustatyti kreipimosi į ikiteismines ginčų institucijas sąlygas, be kita ko, numatyti, kaip ir kokiu mastu atlyginamos tokiu būdu sprendžiant ginčus patiriamos išlaidos“, – nurodė KT.

Darbo ginčų komisija yra privaloma ikiteisminio darbo ginčų nagrinėjimo institucija, kuri sprendžia individualius ir kolektyvinius  ginčus. Lietuvoje veikia 26 darbo ginčų komisijos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų