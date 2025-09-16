Prezidentas sako turįs tris kandidatus į KT teisėjus, vienas iš jų – Vaidotas Vaičaitis

Šalies vadovas patvirtino, kad tarp svarstomų kandidatų yra ir teisininkas Vaidotas Vaičaitis.
„Tarp tų kandidatų svarstytų yra ponas Vaičaitis, yra trys pavardės. Visi rimti teisininkai, tačiau šiandien būtų turbūt neatsakinga man labai intensyviai kalbėti apie kiekvieną kandidatą, kadangi to pasirinkimo aš dar nepadariau“, – žurnalistams Rūdninkų poligone sakė G. Nausėda.
V. Vaičaitis yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas, konstitucinės teisės ekspertas.
Kaip skelbė naujienų portalas „15min“, jis kritikavo KT išaiškinimą dėl tos pačios lyties porų partnerystės, teigė, kad Stambulo konvencija gali prieštarauti Konstitucijai.
Praėjusiuose Seimo rinkimuose teisininkas dalyvavo kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, tačiau į parlamentą nepateko. V. Vaičaitis teigia, kad su „valstiečiais“ šiuo metu jokių saitų neturi.
KT sudaro devyni teisėjai, kas trejus metus jis atnaujinamas trečdaliu. Šis atnaujinimas turi įvykti kitų metų pavasarį.
Teisėjus skiria Seimas, po kandidatą pateikia prezidentas, Seimo pirmininkas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
Naujasis parlamento vadovas, socialdemokratas Juozas Olekas praėjusią savaitę pareiškė, kad tarp jo svarstomų teikti kandidatų yra partijos kolega Julius Sabatauskas. Kitų politikas neįvardijo, nors tvirtino, kad jų yra.
Pasak G. Nausėdos, socialdemokratai svarsto skirti partietį, nes tokį precedentą praėjusią kadenciją sukūrė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, į šias pareigas delegavę Stasį Šedbarą.
„Na, gera pamoka turbūt. Ana valdančioji dauguma sukūrė precedentą ir galvoja, kad būsi gudresnis už kitus, tačiau tavo precedentas dabar kuria kitą, antrąjį precedentą. Tavo precedentu pasinaudoja politiniai oponentai, daro lygiai tą patį ir jau neturi moralinės teisės kritikuoti, nes pats esi į tą pelkę įsėdęs“, – kalbėjo G. Nausėda.
„Tai labai gera pamoka ateičiai“, – sakė šalies vadovas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!