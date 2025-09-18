Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žiniasklaida: Olekas nusprendė į KT teisėjus teikti Sabatausko kandidatūrą

2025-09-18 17:07 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 17:07

Seimo pirmininkas Juozas Olekas apsisprendė teikti partijos kolegos, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) vadovo Juliaus Sabatausko kandidatūrą į Konstitucinio Teismo (KT) pirmininkus, remdamasis šaltiniais skelbia naujienų portalas „15min“.

Julius Sabatauskas. ELTA / Andrius Ufartas

3

Nurodo, kad ketvirtadienio popietę J. Olekas turėtų registruoti tai numatantį projektą.

Tiesa, kol kas tokio projekto dar nėra.

Apie tai, kad gali teikti partijos kolegos J. Sabatausko kandidatūrą, J. Olekas buvo užsiminęs jau anksčiau.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šie svarstymai sulaukė kritikos. Tvirtinta, kad toks paskyrimas būtų ydingas, mat jei J. Sabatauskas taptų KT teisėju iškart, nebūtų jokios pertraukos po socialdemokrato darbo Seime.

ELTA primena, kad KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.

Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.

ko gero
ko gero
2025-09-18 17:15
netinkamas kandidatas negi nera geresniu kandidatu
Atsakyti
