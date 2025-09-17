Seimo pirmininkas: planas, kad kitą savaitę prisieks naujoji Vyriausybė, nesikeičia

„Tas procesas vyksta. Kol kas turime planą antradienį (rugsėjo 23 dieną – BNS) turėti Vyriausybės priesaiką ir ir Vyriausybės programos tvirtinimą. Tai didelių pasikeitimų kol kas nėra, o kaip bus ateity, pamatysime“, – trečiadienį Seime žurnalistams sakė jis.
Parlamento vadovas pabrėžė, kad valdančiosios koalicijos frakcijos Seime dirba sklandžiai.
„Manau, kad ir ministrė pirmininkė su koalicijos partneriais ras tą galimybę, tinkamus žmones, kurie galėtų prisijungti prie Vyriausybės veiklos, ir galėtume darbuotis“, – tvirtino jis.
J. Olekas sakė, kad norima kuo greičiau baigti Vyriausybės formavimą, jog būtų galima pradėti įgyvendinti programą.
Jis ragino vertinti ne „Nemuno aušros“ lyderių kalbas, o darbus.
„Vienas dalykas yra išgirsti, ką pasakė „Nemuno aušra“, vienas ar kitas žmogus, ir kitas – kas yra realiai pateikiama. Per tą laiką labai girdėjome tokius, sakyčiau, derybinius pareiškimus ir praktinius žingsnius. Galvoju, kad luktelėsime dar truputėlį, kol premjerė turės („Nemuno aušros“ atsakymą – BNS), nes dabar užbėgti už akių, pasakyti viena ar kita... Gal tai buvo tokia derybinė pozicija, o kas bus pateikta, pamatysime“, – sakė J. Olekas, komentuodamas „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasvarstymą, jog partija gali nuspręsti prezidentui dar kartą siūlyti jau atmestas kandidatūras į aplinkos ir energetikos ministrus.
Kaip rašė BNS, kad prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį atmetė „Nemuno aušros“ į ministrus siūlytas Povilo Poderskio ir Mindaugo Jablonskio kandidatūras, nes nesulaukė garantijos, jog viešojo intereso gynimas jiems bus svarbiausias.
„Aušriečiai“ po susitikimo su paskirtąja premjere Inga Ruginiene žadėjo antradienį pateikti naujus kandidatus, bet to nepadarė esą dėl procedūrinių dalykų. R. Žemaitaitis trečiadienį Žinių radijui minėjo, kad šią savaitę bandys surengti partijos tarybos posėdį, kad ten būtų nuspręsta, ar siūlyti naujus kandidatus į aplinkos bei energetikos ministrus, ar ne.
Šiuo metu prezidentas yra paskyręs 12 iš 14 ministrų.
Atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui rugpjūtį Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos sudarė naują valdančiąją koaliciją.
