Olekas: dalyvavimas partijos veikloje neturėtų būti ženklas, dėl ko žmogus negalėtų užimti ministro pareigų

„Dalyvavimas politinės partijos veikloje neturėtų būti kažkoks minuso ženklas, kad žmogus negalėtų užimti vienų ar kitų pareigų. Negali būti diskriminuojami partiniai ir nepartiniai žmonės. Bet konkrečiu atveju, man atrodo, svarbiau yra žmogaus kompetencija, pasiruošimas, nes ministro darbas nėra toks paprastas, lengvas“, – trečiadienį žurnalistams Seime sakė J. Olekas.
„Aš manyčiau, kad taip“, – tikino jis, pasiteiravus, ar šalies vadovas turėtų labiau vertinti kandidatų pasirengimą ir žinias, o ne priklausymą „Nemuno aušrai“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!