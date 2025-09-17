Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas: dalyvavimas partijos veikloje neturėtų būti ženklas, dėl ko žmogus negalėtų užimti ministro pareigų

2025-09-17 10:24 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 10:24

Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad priklausymas vienai ar kitai politinei jėgai neturėtų užkirsti kelio politikams tapti ministrais. Todėl partinių „aušriečių“ kandidatų tvirtinti neketinantis prezidentas Gitanas Nausėda, parlamento vadovo manymu, turėtų vertinti teikiamų pretendentų kompetentingumą, o ne priklausomybę konkrečiai politinei jėgai.

Juozas Olekas (tv3.lt fotomontažas)

Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad priklausymas vienai ar kitai politinei jėgai neturėtų užkirsti kelio politikams tapti ministrais. Todėl partinių „aušriečių“ kandidatų tvirtinti neketinantis prezidentas Gitanas Nausėda, parlamento vadovo manymu, turėtų vertinti teikiamų pretendentų kompetentingumą, o ne priklausomybę konkrečiai politinei jėgai.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dalyvavimas politinės partijos veikloje neturėtų būti kažkoks minuso ženklas, kad žmogus negalėtų užimti vienų ar kitų pareigų. Negali būti diskriminuojami partiniai ir nepartiniai žmonės. Bet konkrečiu atveju, man atrodo, svarbiau yra žmogaus kompetencija, pasiruošimas, nes ministro darbas nėra toks paprastas, lengvas“, – trečiadienį žurnalistams Seime sakė J. Olekas.

„Aš manyčiau, kad taip“, – tikino jis, pasiteiravus, ar šalies vadovas turėtų labiau vertinti kandidatų pasirengimą ir žinias, o ne priklausymą „Nemuno aušrai“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Juozas Olekas BNS Foto
Seimo pirmininkas: planas, kad kitą savaitę prisieks naujoji Vyriausybė, nesikeičia
Juozas Olekas (tv3.lt fotomontažas)
Seimo pirmininkas: koalicija dirba, o emocijų gali būti įvairių (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų