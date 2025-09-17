Olekas su ugniagesių vadovu Požėla aptars gaisro dujų skirstymo stotyje pasekmes

Kaip Eltai sakė parlamento vadovas J. Olekas, jis nori pasidomėti, ar reikėtų inicijuoti teisės aktų pakeitimus, siekiant, kad tokio dydžio gaisrai būtų suvaldyti geriau.
„Noriu išgirsti informaciją dėl kilusio didžiulio gaisro: kokia yra situacija, (...) ko reikėtų iš parlamento, gal reikalinga teisės aktų analizė.
Mes nesikišame į jų (ugniagesių – ELTA) tiesioginį darbą, bet norime žinoti, ar yra poreikis keisti teisės aktus, kad galima būtų išvengti tokių situacijų ir kad jos būtų geriau suvaldytos“, – komentavo Seimo pirmininkas.
ELTA primena, kad rugsėjo 10 d., prieš 10 val., buvo pranešta, jog Vilniaus pakraštyje, Baltosios Vokės gatvėje, užsidegė traukinio vagonai su dujomis. Užsiliepsnojo 8 vagonai su dujomis, vėliau ėmė degti ir dujų skirstymo stoties rezervuaras. Įsiplieskus liepsnoms, buvo girdėti ir sprogimai – iš 8 cisternų sprogo 4.
Pirminiais duomenimis, incidento metu nukentėjo du žmonės, vienas jų patyrė kūno nudegimus.
Nelaimė kilo bendrovės „Jozita“ teritorijoje, dujų skirstymo stotyje, kuri pagal teisinį reglamentavimą priskiriama pavojingų objektų sąrašui.
Ugnaigesiai gaisrą užgesino per tris paras.
Vilniaus miesto savivaldybė dėl įvykio paskelbė lokalią ekstremaliąją situaciją.
Kilus gaisrui, 5 kilometrų atstumu gyvenantiems žmonėms išsiųsti perspėjimo pranešimai vengti buvimo lauke ir uždaryti langus. Dėl gyventojų saugumo buvo paskelbta evakuacija 1 km spinduliu nuo gaisro vietos.
