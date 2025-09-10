Olekas žada svarstyti Sabatausko kandidatūrą į KT teisėjus: konsultuotis su ekspertais

„Man atrodo, kad geresnio už J. Sabatauską tikrai nėra – jis yra tiek pasišventęs ir dirbęs čia“, – trečiadienį Seime teigė J. Olekas.
Taip jis atsakė į konservatoriaus Jurgio Razmos užduotą klausimą apie J. Sabatausko kandidatūrą. Pasak J. Razmos, tai esą gali pažeisti šalies Konstituciją.
„Kai tapsite Seimo pirmininku, jūs turėsite galimybę teikti kandidatą į KT teisėjus. Mane pasiekė žinios, kad jūs teiksite J. Sabatauską ir tai darysite pažeidžiant Konstituciją, nes jis neturi 10 metų teisinio darbo stažo“, – teigė J. Razma.
Savo ruožtu J. Olekas tikina, kad J. Sabatausko kandidatūra tikrai nebus siūloma jei tai prieštarautų Konstitucijai.
„Bet tikrai pažadu, kad tai apsvarstysiu su teisininkais, su ekspertais“, – akcentavo jis.
J. Sabatauskas: žmogus planuoja, Dievas juokiasi
Savo ruožtu pats J. Sabatauskas teigia, jog jau ir anksčiau yra girdėjęs kalbų apie jo galimą kandidatavimą į KT teisėjus. Visgi, pasak parlamentaro, oficialaus pasiūlymo kandidatuoti į KT teisėjus jis nesulaukė.
„Kada gausiu oficialų pasiūlymą, tada aš galiu kalbėti apie tai“, – Eltai sakė J. Sabatauskas.
„Žmogus planuoja, Dievas juokiasi. Taip kad planai gali būti vienokie, o paskui aplinkybės pasikeičia ir tu nežinai, kaip bus toliau“, – sakė TTK pirmininkas.
ELTA primena, kad KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.
KT kas treji metai atnaujinamas vienu trečdaliu. KT teisėjus, taip pat ir atnaujinant Teismo sudėtį, skiria Seimas po lygiai iš kandidatų, kuriuos pateikia Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
Valstybės pareigūnai, pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją teikiantys KT teisėjų kandidatūras, privalo ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki eilinės teisėjų kadencijos pabaigos pateikti Seimui naujų teisėjų kandidatūras.
