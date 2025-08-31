Kalendorius
Paviešino, kaip dabar atrodo 76-erių Ala Pugačiova: gerbėjai negali patikėti

2025-08-31 11:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-31 11:00

Garsus komikas Maksimas Galkinas (49 m), kuris kartu su žmona Ala Pugačiova (76) ir vaikais išvyko iš Rusijos ir pasmerkė kruviną diktatoriaus politiką, parodė naują šeimos nuotrauką.

Ala Pugačiova (nuotr. SCANPIX)

Savo „Instagram“ paskyroje komikas paskelbė kadrą su mylimąja.

Parodė Alą

Pora kartu pasidarė asmenukę, kurioje šypsojosi. M. Galkinas buvo apsirengęs languotu švarku ir mėlynais marškiniais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dainininkė sėdėjo šalia jo su pilkos spalvos striuke ir megztiniu. Ala savo įvaizdį papildė masyviu pakabuku.

Netrukus gerbėjai porą apipylė gražiausiais komplimentais. Jie negalėjo patikėti, kad 76-erių moteris atrodo taip jaunai: „Ala yra lėlė! Juk moteris yra graži, kai su ja elgiamasi kaip su auksu“, „Graži pora su daug meilės“, „Kokia gražuolė Ala Pugačiova“ „Maksimai, ar Ala žino, kad skelbiate savo ir jaunos merginos nuotraukas? Laimės jums ir jūsų šeimai.“

Primename, kad 2013-aisiais Alai ir Maksimui per surogatinę motiną gimė dvyniai Liza ir Garis. Nors vaikų gimimas buvo laikomas labai reikšmingu įvykiu, surogatinė motina nebuvo informuota, kad laukiasi žymiai porai.

Maksimas Galkinas su Ala Pugačiova ir vaikais (nuotr. Instagram)

„Mūsų surogatinė motina nežinojo, kam ji pagimdė vaikus. Mes visi žinojome apie ją. Sumokėjome jai daugiau nei rinkos kainą, bet aš visada taip darau. Ji į šį procesą žiūrėjo labai atsakingai, jokių skundų nebuvo“, – anksčiau dalijosi M. Galkinas.

Į viršų