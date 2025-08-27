Maksimui Galkinui paviešinus karštus kadrus – pribloškiantis gerbėjų atvirumas

Socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje M. Galkinas paviešino ištisą nuotraukų seriją, kuri iš karto sulaukė didžiulio dėmesio bei šiltų atsiliepimų.
Parodė kadrus iš praeities
Socialiniame tinkle jis paviešino kadrus, darytus prieš daugiau nei du dešimtmečius.
Juose –jis plačiai besišypso, pozuoja be marškinėlių.
Netrukus gerbėjai negailėjo gražiausių žodžių komikui.
„Na kaip galima būti tokiu gražiu?“ – klausė vienas.
„Nuo penkerių metų buvau į jus įsimylėjusi. Ir jau tada išsiskyriau – puikiu skoniu! (Man dabar 29)“, – prisipažino gerbėja.
„Ala sulaukė, ir aš sulauksiu“, – juokavo kitas.
„Gražuolis!!! Ir tada, ir dabar! Jūs, Maksimai, esate protingas, gražus, talentingas žmogus! Dievinu jūsų kūrybą ir požiūrį į gyvenimą“, – negailėdamas gražių žodžių rašė kitas internautas.
