Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Maksimui Galkinui paviešinus karštus kadrus – pribloškiantis gerbėjų atvirumas

2025-08-27 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 12:55

Humoristas ir televizijos žvaigždė Maksimas Galkinas (49) socialiniame tinkle pasidalijo naujais kadrais iš praeities.

Maksimas Galkinas (nuotr. Instagram)
5

Humoristas ir televizijos žvaigždė Maksimas Galkinas (49) socialiniame tinkle pasidalijo naujais kadrais iš praeities.

REKLAMA
0

Socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje M. Galkinas paviešino ištisą nuotraukų seriją, kuri iš karto sulaukė didžiulio dėmesio bei šiltų atsiliepimų.

Maksimas Galkinas jaunystėje
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Maksimas Galkinas jaunystėje

Parodė kadrus iš praeities

Socialiniame tinkle jis paviešino kadrus, darytus prieš daugiau nei du dešimtmečius. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Juose –jis plačiai besišypso, pozuoja be marškinėlių.

View this post on Instagram

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru)

REKLAMA
REKLAMA

Netrukus gerbėjai negailėjo gražiausių žodžių komikui.

„Na kaip galima būti tokiu gražiu?“ – klausė vienas.

„Nuo penkerių metų buvau į jus įsimylėjusi. Ir jau tada išsiskyriau – puikiu skoniu! (Man dabar 29)“, – prisipažino gerbėja.

„Ala sulaukė, ir aš sulauksiu“, – juokavo kitas.

„Gražuolis!!! Ir tada, ir dabar! Jūs, Maksimai, esate protingas, gražus, talentingas žmogus! Dievinu jūsų kūrybą ir požiūrį į gyvenimą“, – negailėdamas gražių žodžių rašė kitas internautas.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų