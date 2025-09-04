Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Ala Pugačiova pastebėta Rygos prekybos centre: štai ką nusipirko

2025-09-04 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 12:25

Dainininkė Ala Pugačiova su vyru Maksimu Galkinu ir vaikais šiuo metu vieši Rygoje. Panašu, kad čia jie ne tik smagiai leidžia laiką, bet ir apsipirkinėja. Štai viena drabužių parduotuvė, pavadinimu „Nair“, itin apsidžiaugė pamatę apsipirkinėjančią žvaigždę.

Ala Pugačiova, Maksimas Galkinas (nuotr. Instagram)

Dainininkė Ala Pugačiova su vyru Maksimu Galkinu ir vaikais šiuo metu vieši Rygoje. Panašu, kad čia jie ne tik smagiai leidžia laiką, bet ir apsipirkinėja. Štai viena drabužių parduotuvė, pavadinimu „Nair“, itin apsidžiaugė pamatę apsipirkinėjančią žvaigždę.

REKLAMA
8

Minėta drabužių parduotuvė yra įsikūrusi Rygoje, prekybos centre „Spice“.

Ala Pugačiova apsipirko Rygoje

Apie čia apsipirkusią A. Pugačiovą socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbė pati prekybvietė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Parduotuvės darbuotojai net atskleidė, kad dainininkė čia įsigijo megztinį.

„Mūsų parduotuvę aplankė pasaulinio lygio žvaigždė — Ala Pugačiova!

Ala, ačiū, kad pasirinkote mus.

Mums tai didžiulė garbė — matyti Jus mūsų parduotuvėje. Esame laimingi, kad mūsų megztinis dabar yra Jūsų garderobe. Tegul jis dovanoja jaukumą ir įkvėpimą taip pat, kaip Jūsų vizitas suteikė džiaugsmo mums!

REKLAMA
REKLAMA

Dabar tikrai žinome: mūsų parduotuvė — tai vieta, kur stilių renkasi ne tik kokybės vertintojai, bet ir pasaulinės scenos legendos!“ – socialiniame tinkle rašė parduotuvės atstovai.

REKLAMA

Primename, kad humoristas M. Galkinas savo „Instagram“ paskyroje paviešino naują šeimos nuotraukų rinkinį. Kadruose jis pozuoja kartu su žmona, dainininke A. Pugačiova, ir jų vaikais.

Kaip rodo žyma socialiniame tinkle, nuotraukos taip pat buvo darytos Rygoje.

Jokio ilgesnio komentaro M. Galkinas nepridėjo – tik kelis jausmingus jaustukus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų