Ala Pugačiova pastebėta Rygos prekybos centre: štai ką nusipirko

Minėta drabužių parduotuvė yra įsikūrusi Rygoje, prekybos centre „Spice“.
Ala Pugačiova apsipirko Rygoje
Apie čia apsipirkusią A. Pugačiovą socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbė pati prekybvietė.
Parduotuvės darbuotojai net atskleidė, kad dainininkė čia įsigijo megztinį.
„Mūsų parduotuvę aplankė pasaulinio lygio žvaigždė — Ala Pugačiova!
Ala, ačiū, kad pasirinkote mus.
Mums tai didžiulė garbė — matyti Jus mūsų parduotuvėje. Esame laimingi, kad mūsų megztinis dabar yra Jūsų garderobe. Tegul jis dovanoja jaukumą ir įkvėpimą taip pat, kaip Jūsų vizitas suteikė džiaugsmo mums!
Dabar tikrai žinome: mūsų parduotuvė — tai vieta, kur stilių renkasi ne tik kokybės vertintojai, bet ir pasaulinės scenos legendos!“ – socialiniame tinkle rašė parduotuvės atstovai.
Primename, kad humoristas M. Galkinas savo „Instagram“ paskyroje paviešino naują šeimos nuotraukų rinkinį. Kadruose jis pozuoja kartu su žmona, dainininke A. Pugačiova, ir jų vaikais.
Kaip rodo žyma socialiniame tinkle, nuotraukos taip pat buvo darytos Rygoje.
Jokio ilgesnio komentaro M. Galkinas nepridėjo – tik kelis jausmingus jaustukus.
