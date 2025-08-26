Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Lady Gaga staiga pravirko scenoje: priežastis – itin jautri

2025-08-26 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 10:55

Niujorke vykusio koncertinio turo „Mayhem Ball“ metu Lady Gaga sujaudino publiką ypatingu prisiminimu apie savo sužadėtinį – verslininką Michael Polansky. Emocijų neslėpusi žvaigždė scenoje susigraudino, kai prisiminė jo palaikymo žodžius.

Lady Gaga (nuotr. SCANPIX ir nuotr. YouTube)
9

Niujorke vykusio koncertinio turo „Mayhem Ball“ metu Lady Gaga sujaudino publiką ypatingu prisiminimu apie savo sužadėtinį – verslininką Michael Polansky. Emocijų neslėpusi žvaigždė scenoje susigraudino, kai prisiminė jo palaikymo žodžius.

0

Kaip praneša „Mirror“, atlikėja atskleidė, kad jautė vidinį spaudimą koncerto išvakarėse: „Pasakiau draugei, kad, atrodo, turėsiu kautis už šį koncertą. O ji atsakė: Kartais nereikia kovoti – užtenka tiesiog išeiti į sceną. Tai buvo labai svarbu man.“

Dar daugiau stiprybės Gagai suteikė mylimojo palaikymas. Likus vos kelioms valandoms iki pasirodymo, Polanskis pasakė: Tiesiog leisk jiems tave užpildyti. Po šių žodžių dainininkė scenoje pravirko, atlikdama jautrią dainą „Hair“.

Tai ne pirmas kartas, kai Lady Gaga viešai išreiškia šiltus jausmus savo sužadėtiniui. Ji yra vadinusi Polanskį „savo gyvenimo meile“ ir dėkojo jam už laimę, kurią jis atnešė į jos kasdienybę. Pats Polanskis ne kartą viešai yra sakęs, kad didžiuojasi Gaga ir visada siekia palaikyti jos kūrybiškumą bei vidinę ugnį.

Kas yra Lady Gagos sužadėtinis?

Atlikėja susipažino su amerikiečių verslininku ir investuotoju Michaelu Polanskiu 2019 metais. Jų santykiai greitai tapo vieši – pora dažnai kartu lankydavosi renginiuose bei dalindavosi bendromis akimirkomis socialiniuose tinkluose.

2024 metų balandį pora paskelbė apie savo sužadėtuves. Gaga ne kartą pabrėžė, kad Polanskis jai yra ne tik mylimasis, bet ir tvirta gyvenimo atrama. Tuo tarpu Michaelas Gagą vadina savo didžiausiu įkvėpimu.

