Perskaičiusi, ką rašo svetimi vyrai, Violeta Repčenkaitė nutarė netylėti: „Nežeminkite savęs“

Vaizdo įrašais, kuriais ji pasidalijo savo socialinio tinklo Instagram ir TikTok paskyrose, ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Viename jų moteris prisiminė savo draugių bei močiutės žodžius.
„Žinote, koks gimtadienio palinkėjimas man skambėjo šį kartą labai dažnai? Iš artimų draugių ir net močiutės, kuriai 94-eri metai... surasti tikrą meilė...“, – prisiminė ji.
Ji taip pat išdavė, ko dabar tikisi iš santykių ir kaip vertina pasimatymus.
„Ne tai, kad jos (aut. past. – meilės) ieškau, bet tikrai nesu uždara šiuo klausimu. Bet aš nieko neforsuoju. Tikiu ir pasitikiu visatos planu. Jaučiuosi pilna. Į pasimatymus einu retai, nes labai vertinu savo laiką. Einu tik tada, kai žinau, kad vakaras bus malonus ir įdomus. Kai žmogus ne mano – dabar iš tolo matau, ir antro pasimatymo tiesiog nebebūna. Nes kai žinai – tai žinai“, – užtikrintai sakė ji.
Siuntė žinią moterims
Violeta siuntė žinią ir vyresnėms moterims, ragindama būti ryžtingoms.
Jeigu jums 30, 40, 50, net 60 – nebijokite likti vienos, laikydamosis už netinkamo žmogaus. <...> Juk ir tas laikas, kai nesame santykiuose, yra didelė dovana, kurį galime išnaudoti savo ryšiui su savimi, gamta, vaikais, artimaisiais stiprinti. Jis gali būti skirtas mūsų svajonėms, mūsų augimui. Na, o jei atsiranda dėmesio vertas žmogus – pasimatymų tikrai neatsisakykite“, – kalbėjo V. Repčenkaitė.
Kitame vaizdo įraše ji pasidalijo savo taisyklėmis ir patarimais, kuriais vadovaujasi santykių temoje.
„Po kelių žinučių jau žinau, ar man bus įdomu, ir kad negaiščiau laiko investuodama tai, kas brangiausia – laiką, į netinkamą žmogų, pereiname prie video pokalbio. Na, jau tada – viskas aišku, verta į pasimatymą eiti ar ne. Patikėkite, padėkosite man vėliau, sutaupysite marias laiko ir išvengsite netikėto siurprizo, atėjusios į aklą pasimatymą.
Leiskite jiems imtis iniciatyvos. Tegul jis pats pasirenka vietą. Taip pamatysite jo kūrybiškumą ir pastangas. Brangioji, tu niekam nieko neskolinga. Jei jauti, kad kažkas ne taip – gali labai gražiai atsisveikinti. Parašyk, kad linki jam sutikti savo žmogų ir buvo malonu susipažinti. Taip išsaugosi savo energiją ir orumą“, – patarė ji.
Atsakė piktai komentuojantiems vyrams
Po šių dviejų įrašų savo socialinio tinklo Instagram bei TikTok paskyrose, V. Repčenkaitė susilaukė netikėtos neigiamų komentarų lavinos. Kaip teigia ji pati, dauguma komentarų susilaukė iš vyrų. Apie tai ji pasisakė užtikrintai ir negailėjo kritikos.
„Radosi viena kita piktoka moteris, bet kiek nepatenkintų vyrų užplūdo TikTok komentarų skiltį... aš suprantu jų nerimą, nes dabar moterys bus budresnės. Jos nepuls į aklą pasimatymą, norės vaizdo skambučio, pakels savo vertę, išlaikys orumą ir nustos laikytis to, kas joms tiesiog netinka.
Ir žinot ką, patarimų kaip išlikti moteriai stipriai ir oriai, bus tik daugiau ir daugiau. Nesiliausime kalbėti apie pasaimatymus po keturiasdešimties.
Tie vyrai, kurie rašinėja piktus komentarus apie mane ir kitas moteris, tik parodo tikrai ne išmintį ir ne protą. Daugelis jų net teigia turintys žmoną arba draugę. Ypač tokiu atveju, mano manymu, tikri vyrai nerašinėja į įžeidžiančių, žeminančių komentarų po kitų moterų įrašais. Tikri vyrai neturi tam laiko nei noro, dėl to, kad jie yra užimti. Jie rūpinasi savo moterų šypsena, laime ir ramybe.
Todėl, brangieji, pasirūpinkime savo daržu, nes kai jame bus tvarka, nebus nei laiko, nei noro žeminti ar menkinti kitus. <...> Vyrai, jūs tikrai galite būti puikūs. Nežeminkite savęs“, – užbaigė mintis ji.
