Benjaminas Netanyahu po žurnalistų žūties Gazos Ruože: Izraelis apgailestauja dėl tragiškos nelaimės

„Izraelis giliai apgailestauja dėl tragiškos nelaimės, kuri šiandien įvyko Nasero ligoninėje Gazos Ruože“, – pažymėjo premjeras savo biuro išplatintame pareiškime.
„Izraelis vertina žurnalistų, medicinos personalo ir visų civilių darbą“, – pridūrė jis.
Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra anksčiau pirmadienį pranešė, kad per Izraelio smūgius į ligoninę palestiniečių teritorijos pietuose žuvo mažiausiai 20 žmonių, įskaitant penkis žurnalistus.
Žuvusių bendradarbių gedi naujienų agentūros „Reuters“, „The Associated Press“ (AP) ir televizija „al Jazeera“.
Civilinės gynybos atstovas Mahmudas Bassalas naujienų agentūrai AFP sakė, kad „aukų skaičius išaugo iki 20 kankinių, įskaitant penkis žurnalistus ir civilinės gynybos narį“, žuvusius per smūgius į Nasero ligoninę Kan Junise – didelį medicinos kompleksą pietuose, kurį Izraelis nuo karo pradžios kelis kartus atakavo.
Žiniasklaidos organizacijų duomenimis, per beveik dvejus metus trunkantį karą tarp Izraelio ir palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ žuvo apie 200 žurnalistų.
Izraelio kariuomenės pareiškime teigiama, kad pirmadienį jos kariai „surengė smūgį į Nasero ligoninės Kan Junise apylinkes“.
„Generalinio štabo viršininkas nurodė kuo greičiau atlikti pirminį tyrimą“, – sakoma kariuomenės pareiškime, kuriame priduriama, kad ji „apgailestauja dėl bet kokios žalos, padarytos nesusijusiems asmenims“.
M. Bassalas sakė, kad Izraelio sprogstamasis dronas buvo nukreiptas į Nasero ligoninės pastatą, o evakuojant sužeistuosius buvo surengtas antskrydis.
Dėl Gazos Ruože žiniasklaidos atstovams taikomų apribojimų ir sunkumų patekti į daugelį vietų AFP negali nepriklausomai patikrinti civilinės gynybos agentūros ir kitų šaltinių pateikiamos informacijos.
Nasero ligoninė yra viena iš nedaugelio bent iš dalies veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų Gazos Ruože.
