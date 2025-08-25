Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Benjaminas Netanyahu po žurnalistų žūties Gazos Ruože: Izraelis apgailestauja dėl tragiškos nelaimės

2025-08-25 21:31 / šaltinis: BNS
2025-08-25 21:31

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pirmadienį išreiškė apgailestavimą dėl smūgio, per kurį vienoje ligoninėje Gazos Ruože žuvo 20 žmonių, tarp jų penki žurnalistai.

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pirmadienį išreiškė apgailestavimą dėl smūgio, per kurį vienoje ligoninėje Gazos Ruože žuvo 20 žmonių, tarp jų penki žurnalistai.

REKLAMA
3

Izraelis giliai apgailestauja dėl tragiškos nelaimės, kuri šiandien įvyko Nasero ligoninėje Gazos Ruože“, – pažymėjo premjeras savo biuro išplatintame pareiškime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Izraelis vertina žurnalistų, medicinos personalo ir visų civilių darbą“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra anksčiau pirmadienį pranešė, kad per Izraelio smūgius į ligoninę palestiniečių teritorijos pietuose žuvo mažiausiai 20 žmonių, įskaitant penkis žurnalistus. 

REKLAMA

Žuvusių bendradarbių gedi naujienų agentūros „Reuters“, „The Associated Press“ (AP) ir televizija „al Jazeera“.

Civilinės gynybos atstovas Mahmudas Bassalas naujienų agentūrai AFP sakė, kad „aukų skaičius išaugo iki 20 kankinių, įskaitant penkis žurnalistus ir civilinės gynybos narį“, žuvusius per smūgius į Nasero ligoninę Kan Junise – didelį medicinos kompleksą pietuose, kurį Izraelis nuo karo pradžios kelis kartus atakavo.

REKLAMA
REKLAMA

Žiniasklaidos organizacijų duomenimis, per beveik dvejus metus trunkantį karą tarp Izraelio ir palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ žuvo apie 200 žurnalistų. 

Izraelio kariuomenės pareiškime teigiama, kad pirmadienį jos kariai „surengė smūgį į Nasero ligoninės Kan Junise apylinkes“.

„Generalinio štabo viršininkas nurodė kuo greičiau atlikti pirminį tyrimą“, – sakoma kariuomenės pareiškime, kuriame priduriama, kad ji „apgailestauja dėl bet kokios žalos, padarytos nesusijusiems asmenims“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

M. Bassalas sakė, kad Izraelio sprogstamasis dronas buvo nukreiptas į Nasero ligoninės pastatą, o evakuojant sužeistuosius buvo surengtas antskrydis.

Dėl Gazos Ruože žiniasklaidos atstovams taikomų apribojimų ir sunkumų patekti į daugelį vietų AFP negali nepriklausomai patikrinti civilinės gynybos agentūros ir kitų šaltinių pateikiamos informacijos.

Nasero ligoninė yra viena iš nedaugelio bent iš dalies veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų Gazos Ruože.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų