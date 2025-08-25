Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelis užsimena apie laipsnišką pasitraukimą iš Libano

2025-08-25 16:21 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 16:21

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu užsiminė apie laipsnišką likusių Izraelio dalinių išvedimą iš Pietų Libano. Jei Libano kariuomenė imsis būtinų žingsnių „Hezbollah" nuginkluoti, Izraelis taip pat imsis žingsnių, pranešė B. Netanyahu biuras. Tai esą apima laipsnišką Izraelio karinio buvimo mažinimą Libane.

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu užsiminė apie laipsnišką likusių Izraelio dalinių išvedimą iš Pietų Libano. Jei Libano kariuomenė imsis būtinų žingsnių „Hezbollah“ nuginkluoti, Izraelis taip pat imsis žingsnių, pranešė B. Netanyahu biuras. Tai esą apima laipsnišką Izraelio karinio buvimo mažinimą Libane.

0

Tarp Izraelio ir „Hezbollah“ nuo lapkričio pabaigos galioja paliaubos. Abi pusės kaltina viena kitą jas pažeidinėjant. Izraelis penkiuose postuose Pietų Libane vis dar yra dislokavęs savo karius. Izraelio pajėgos, be to, beveik kasdien toliau atakuoja Libaną. Per atakas vis pasitaiko žmonių aukų. Atakos, pasak Izraelio, nukreiptos prieš „Hezbollah“ taikinius.

Libano vyriausybė yra spaudžiama įgyvendinti paliaubų susitarimą. Jis apima ir „Hezbollah“ grupuotės nuginklavimą. Vyriausybė Beirute rugpjūčio pradžioje priėmė JAV planą, kuris numato visišką šiitų kovotojų nuginklavimą iki metų pabaigos. Valstybinė kariuomenė turi numatyti, kaip tiksliai turi būti įgyvendintas šis labai sudėtingas ir politiškai rizikingas projektas.

„Hezbollah“ sako, kad pritars nusiginklavimui, jei Izraelis Libane nutrauks savo atakas ir iš šalies pietinės dalies išves likusius dalinius.

Irano remiama grupuotė ir jos sąjungininkas judėjimas „Amal“ trečiadienį rengia protestą Beirute prieš Libano vyriausybės sprendimus monopolizuoti visus ginklus. Bendrame pareiškime abi grupuotės patvirtino teisę į ginkluotą pasipriešinimą ir įspėjo dėl „pavergimo ir kapituliacijos“.

