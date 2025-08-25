Izraelio kariuomenė tirs smūgį į ligoninę Gazos Ruože: žuvo mažiausiai 15 žmonių, tarp jų – žurnalistai

„Anksčiau šiandien (pirmadienį) IDF (Izraelio kariuomenė) surengė smūgį į Nasero ligoninės Kan Junise apylinkes. Generalinio štabo viršininkas nurodė kuo greičiau atlikti pirminį tyrimą“, – sakoma kariuomenės pareiškime, kuriame priduriama, kad ji „apgailestauja dėl bet kokios žalos, padarytos nesusijusiems asmenims“.
Izraelio kariuomenė pabrėžė, kad smūgis nebuvo nukreiptas prieš žurnalistus.
