TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio kariuomenė tirs smūgį į ligoninę Gazos Ruože: žuvo mažiausiai 15 žmonių, tarp jų – žurnalistai

2025-08-25 14:43 / šaltinis: BNS
2025-08-25 14:43

Izraelio kariuomenė pirmadienį pranešė, kad atliks tyrimą dėl smūgio į Nasero ligoninę Kan Junise, kur, Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūros duomenimis, žuvo mažiausiai 15 žmonių, įskaitant keturis žurnalistus. 

Izraelis atakavo ligoninę Gazos Ruože: smūgis pražudė 15 žmonių, tarp jų – 4 žurnalistai (nuotr. SCANPIX)

0

„Anksčiau šiandien (pirmadienį) IDF (Izraelio kariuomenė) surengė smūgį į Nasero ligoninės Kan Junise apylinkes. Generalinio štabo viršininkas nurodė kuo greičiau atlikti pirminį tyrimą“, – sakoma kariuomenės pareiškime, kuriame priduriama, kad ji „apgailestauja dėl bet kokios žalos, padarytos nesusijusiems asmenims“.

Izraelio kariuomenė pabrėžė, kad smūgis nebuvo nukreiptas prieš žurnalistus. 

