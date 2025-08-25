Benjaminas Netanyahu: Izraelis gali pasitraukti iš Libano, jei „Hezbollah“ sudės ginklus

B. Netanyahu sakė, kad jei Libanas imsis reikiamų žingsnių dėl „Hezbollah“ nusiginklavimo, Izraelis savo ruožtu pradės palaipsniui mažinti karių buvimą pietinėje šalies dalyje.
Nuo lapkričio, kai įsigaliojo JAV tarpininkaujant sudarytos paliaubos, Izraelio ir „Hezbollah“ karas baigėsi. Tačiau „Hezbollah“ pareigūnai pareiškė, kad grupuotė nesudės ginklų, kol Izraelis nepasitrauks iš penkių vietų pietinėje Libano dalyje, ir nenutrauks beveik kasdienių antskrydžių, per kuriuos žuvo arba buvo sužeisti šimtai žmonių, daugiausiai „Hezbollah“ kovotojai.
JAV spaudžia Beirutą nuginkluoti „Hezbollah“, kuri neseniai ilgus mėnesius kariavo su Izraeliu.
Libaniečių grupuotė labai nusilpo po karo, per kurį žuvo daug jos politinių ir karinių lyderių.
„Hezbollah“ lyderis pažadėjo, kad nesutiks nusiginkluoti, sakydamas, kad vyriausybės nurodymas sudėti ginklus iki metų pabaigos tarnauja Izraelio interesams.
Izraelis apkaltino „Hezbollah“ bandymu atkurti savo karinius pajėgumus, o jo kariuomenė teigė, kad minėtos penkios vietos Libane yra strategiškai svarbioje teritorijoje arba yra įsikūrusios priešais šiaurines Izraelio gyvenvietes, kur per karą buvo perkelta apie 60 tūkst. izraeliečių.
Pagal paliaubų susitarimą, „Hezbollah“ turėjo atitraukti savo kovotojus į šiaurę nuo Litanio upės už maždaug 30 km nuo Izraelio sienos.
Susitarime nėra aiškiai nustatyta, ką reikėtų daryti su „Hezbollah“ ginklais ir karinėmis bazėmis, teigiant, kad Libano pareigūnai turėtų išardyti neteisėtas bazes, pradedant nuo teritorijos į pietus nuo upės.
„Hezbollah“ tvirtina, kad susitarimas apima tik teritoriją į pietus nuo Litanio, o Izraelis ir JAV teigia, kad jis įpareigoja grupuotę nusiginkluoti visame Libane.
Izraelio ir „Hezbollah“ karas prasidėjo netrukus po 2023-iųjų spalio 7-osios „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį. Per jį žuvo daugiau nei 4 tūkst. žmonių. Libanas dėl šalyje vykusio karo patyrė 11 mlrd. dolerių (9,4 mlrd. eurų) žalą.
