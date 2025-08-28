Izraelis reikalauja atšaukti JT remiamą ataskaitą apie badą Gazos Ruože

„Izraelis reikalauja, kad IPC nedelsdama atšauktų savo sufabrikuotą ataskaitą ir paskelbtų apie tai pranešimą“, – spaudos konferencijoje sakė Izraelio užsienio reikalų ministerijos generalinis direktorius Edenas Bar Talas, turėdamas galvoje organizaciją „Food Security Phase Classification Initiative“ (IPC)
Jis teigė, kad Izraelis su IPC donorais pasidalins įrodymais apie netinkamą elgesį rengiant ataskaitą, jei organizacija „per trumpą laiką“ neįvykdys nurodymų.
E. Bar Talas pavadino IPC „politizuotu“ institutu, kuris „dirba piktai teroristinei organizacijai“, turėdamas omenyje palestiniečių kovotojų grupuotę „Hamas“, kurios 2023 metų išpuolis prieš Izraelį išprovokavo iki šiol tebesitęsiantį karą Gazos Ruože.
Penktadienį JT oficialiai paskelbė badą Gazos Ruože, kaltindamos Izraelį „sistemingu trukdymu“ teikti pagalbą daugiau nei 22 karo mėnesius.
Romoje įsikūrusi IPC teigė, kad badas paveikė 500 tūkst. žmonių Gazos gubernijoje, kuri apima apie penktadalį palestiniečių teritorijos, įskaitant Gazos miestą.
IPC prognozavo, kad iki rugsėjo pabaigos badas išplis į Deir el Balaho ir Kan Juniso gubernijas, apimdamas apie du trečdalius Gazos Ruožo.
Izraelis griežtai apribojo į Gazos Ruožą įleidžiamą pagalbą, o tęsiantis karui ją buvo ir visiškai nutraukęs.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) atmetė IPC išvadas pavadinęs jas visišku melu.
Jis teigė, kad Izraelis „nevykdo bado politikos“, paminėdamas pagalbą, kurią jis įleido į Gazos Ruožą.
COGAT, Izraelio gynybos ministerijos įstaiga, prižiūrinti civilinius reikalus palestiniečių teritorijose, teigė, kad IPC išvados remiasi „daliniais duomenimis ir nepatikimais šaltiniais“.
Jeanas-Martinas Baueris (Žanas Martinas Baueris), JT Pasaulio maisto programos maisto saugumo analizės direktorius, gynė IPC, sakydamas, kad tai yra „auksinis standartas“ tokio pobūdžio vertinimams.
