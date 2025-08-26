Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

JT: Izraelio tyrimai dėl žūčių Gazos Ruože turi duoti rezultatų

2025-08-26 13:58 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 13:58

Jungtinės Tautos (JT) antradienį primygtinai tvirtino, kad Izraelis turi ne tik ištirti įtariamus neteisėto nužudymo atvejus Gazos Ruože, bet ir užtikrinti, jog šie tyrimai duotų rezultatų.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Jungtinės Tautos (JT) antradienį primygtinai tvirtino, kad Izraelis turi ne tik ištirti įtariamus neteisėto nužudymo atvejus Gazos Ruože, bet ir užtikrinti, jog šie tyrimai duotų rezultatų.

1

„Turi būti įvykdytas teisingumas“, – žurnalistams Ženevoje pareiškė JT žmogaus teisių biuro atstovas Thameenas Al-Kheetanas ir pridūrė, kad didelis per karą Gazos Ruože žuvusių žiniasklaidos darbuotojų skaičius „kelia daugybę klausimų dėl taikymosi į žurnalistus“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokie jo komentarai nuskambėjo po to, kai pirmadienį per Izraelio smūgį į Nassero ligoninę pietiniame Gazos Ruožo mieste Kan Junise žuvo mažiausiai 20 žmonių, tarp jų – penki žurnalistai. Pranešama, kad nužudytų bendradarbių gedi „Reuters“, „Associated Press“ ir „Al Jazeera“. Izraelio kariuomenė pareiškė, kad ištirs šį incidentą, kuris sukėlė tarptautinį pasipiktinimą.

„Izraelio valdžios institucijos ir praeityje yra paskelbusios apie tokių nužudymų tyrimus“, – sakė Th. Al-Kheetanas. Pasak jo, „Izraelis, kaip okupacinė valstybė, turi imtis tyrimų, tačiau jie turi duoti rezultatų“. „Rezultatų ar atskaitomybės priemonių kol kas nematėme. Dar nematėme šių tyrimų rezultatų ir raginame užtikrinti atskaitomybę ir teisingumą“, – tvirtino atstovas.

Th. Al-Kheetanas nurodė, kad Gazos Ruože nuo karo pradžios žuvo mažiausiai 247 palestiniečių žurnalistai. „Šie žurnalistai yra viso pasaulio akys ir ausys ir jie turi būti apsaugoti“, – pažymėjo jis.

Paklaustas, ar pirmadienį surengta ataka gali būti prilyginta vadinamajam „dvigubam“ smūgiui, kurio metu po pirmojo smūgio suduodamas antras, nukreiptas į gelbėtojus ir kitus civilius gyventojus, Th. Al-Kheetanas sakė, kad tai turi būti ištirta.

„Galime pasakyti tiek, kad Izraelio kariuomenė, kaip pranešama, surengė kelis oro smūgius, nukreiptus į Nassero medicinos kompleksą, o per trumpą laikotarpį buvo suduoti du oro smūgiai“, – kalbėjo jis.

„Žinome, kad vienas iš penkių žurnalistų, regis, žuvo per pirmąjį oro smūgį, o dar trys, įskaitant moterį žurnalistę, regis, žuvo per antrąjį“, – pridūrė jis. Atstovas pabrėžė, kad „šis incidentas ir visų civilių, įskaitant žurnalistus, žūtys turi būti nuodugniai ir nepriklausomai ištirtos, o po to turi būti įvykdytas teisingumas“.

