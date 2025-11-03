Nuo 2021-ųjų apgręžta daugiau nei 200 tūkst. migrantų: daugiausia – Lenkijoje

Šis neįleistų neteisėtų migrantų skaičius buvo pasiektas sekmadienį.
Iš viso minėtos trys šalys į savo teritoriją, vidurnakčio iš sekmadienio į pirmadienį duomenimis, iš Baltarusijos jau neleido įsibrauti 200 042 neteisėtiems migrantams.
Anot VSAT, sekmadienį į Lenkiją taip bandė patekti 18 užsieniečių, į Latviją – 40. Lietuvos sienos neteisėtai iš Baltarusijos per praėjusią parą kirsti nesiryžo nė vienas migrantas.
Pasieniečių vertinimu, didžiausią spaudimą jau penktus metus patiria Lenkija – ji į savo teritoriją yra neįleidusi 135 810 neteisėtų migrantų.
Kaip teigiama VSAT pranešime spaudai, reikšmingiausiu lūžiu suvaldyti dirbtinai inspiruotą neteisėtos migracijos procesą tapo Lietuvoje, Lenkijoje ir Latvijoje įteisinta ir 2021 m. rugpjūtį pradėta taikyti apgręžimo politika.
Nuo 2021 m. rugpjūčio 3 d., kuomet Lietuvos VSAT pareigūnams suteikta teisė apgręžti neleistinose vietose iš Baltarusijos bandančius sieną kirsti atėjūnus, jų į šalį neprasibrovė 24 508.
Taikant tokią politiką, į Latviją neteisėtų migrantų nuo 2021 m. rugpjūčio nepateko 39 724. Kai kurie užsieniečiai į šias tris šalis galėjo brautis ne po vieną kartą.
Anot VSAT, be apgręžimo politikos suvaldyti situaciją Lietuvos pasieniečiams padėjo ir tebepadeda prie sienos su Baltarusija įrengtas fizinis barjeras bei galimybės 100 proc. išorinę Europos Sąjungos sieną kontroliuoti čia įrengtomis stebėjimo sistemomis. Pastaruoju metu didžioji dalis į Lietuvą bandančių brautis migrantų net neįžengia į jos teritoriją.
Pasieniečių duomenimis, šiuo metu į Lietuvą iš Baltarusijos bandantys įsibrauti migrantai yra maždaug 20–40 metų vyrai, besistengiantys patekti į šalį ir išvengti kontakto su VSAT pareigūnais.
