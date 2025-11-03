 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nuo 2021-ųjų apgręžta daugiau nei 200 tūkst. migrantų: daugiausia – Lenkijoje

2025-11-03 11:35 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 11:35

Nuo 2021 m., kai prasidėjo Baltarusijos sukeltos migracijos krizė, į Lenkiją, Lietuvą ir Latviją neįleista daugiau nei 200 tūkst. neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

VSAT. ELTA / Dainius Labutis

Nuo 2021 m., kai prasidėjo Baltarusijos sukeltos migracijos krizė, į Lenkiją, Lietuvą ir Latviją neįleista daugiau nei 200 tūkst. neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

REKLAMA
0

Šis neįleistų neteisėtų migrantų skaičius buvo pasiektas sekmadienį. 

Iš viso minėtos trys šalys į savo teritoriją, vidurnakčio iš sekmadienio į pirmadienį duomenimis, iš Baltarusijos jau neleido įsibrauti 200 042 neteisėtiems migrantams. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot VSAT, sekmadienį į Lenkiją taip bandė patekti 18 užsieniečių, į Latviją – 40. Lietuvos sienos neteisėtai iš Baltarusijos per praėjusią parą kirsti nesiryžo nė vienas migrantas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasieniečių vertinimu, didžiausią spaudimą jau penktus metus patiria Lenkija – ji į savo teritoriją yra neįleidusi 135 810 neteisėtų migrantų.

REKLAMA

Kaip teigiama VSAT pranešime spaudai, reikšmingiausiu lūžiu suvaldyti dirbtinai inspiruotą neteisėtos migracijos procesą tapo Lietuvoje, Lenkijoje ir Latvijoje įteisinta ir 2021 m. rugpjūtį pradėta taikyti apgręžimo politika. 

Nuo 2021 m. rugpjūčio 3 d., kuomet Lietuvos VSAT pareigūnams suteikta teisė apgręžti neleistinose vietose iš Baltarusijos bandančius sieną kirsti atėjūnus, jų į šalį neprasibrovė 24 508. 

REKLAMA
REKLAMA

Taikant tokią politiką, į Latviją neteisėtų migrantų nuo 2021 m. rugpjūčio nepateko 39 724. Kai kurie užsieniečiai į šias tris šalis galėjo brautis ne po vieną kartą.

Anot VSAT, be apgręžimo politikos suvaldyti situaciją Lietuvos pasieniečiams padėjo ir tebepadeda prie sienos su Baltarusija įrengtas fizinis barjeras bei galimybės 100 proc. išorinę Europos Sąjungos sieną kontroliuoti čia įrengtomis stebėjimo sistemomis. Pastaruoju metu didžioji dalis į Lietuvą bandančių brautis migrantų net neįžengia į jos teritoriją. 

Pasieniečių duomenimis, šiuo metu į Lietuvą iš Baltarusijos bandantys įsibrauti migrantai yra maždaug 20–40 metų vyrai, besistengiantys patekti į šalį ir išvengti kontakto su VSAT pareigūnais. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.
Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų
Medininkų pasienio kontrolės punktas (nuotr. R. Riabovo/BNS)
VSAT apie situaciją pasienyje: migrantų nefiskuota, Lenkijoje – situacija kitokia (2)
Migrantų krizė, pasienis (nuotr. Ž. Gedvilos/Fotobankas.lt) ( nuotr. autorių)
Šoko neteisėtų migrantų skaičius: pasienyje su Baltarusija apgręžti 63 (12)
VSAT. ELTA / Dainius Labutis
VSAT: Baltarusijos pasienyje apgręžti 39 migrantai

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų