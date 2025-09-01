Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Erika ir Merūnas Vitulskiai ryžosi neeiliniam iššūkiui: pamatykite patys

2025-09-01 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 12:55

Sekmadienį sostinėje, Vingio parke, įvyko 5 kilometrų bėgimas „The Color Run“, kuris vyko jau 12-tą kartą. Bėgimas išskirtinis, nes bėgant dalyviai yra nudažomi įvairiomis spalvomis, o šis renginys pritraukia ne tik gausybės dalyvių, bet ir daug žiūrovų.

2

Vilniaus Vingio parke sekmadienį įvyko itin spalvotas renginys – „The Color Run“ bėgimas. Visi dalyviai, kurie bėgo bėgime buvo nudažyti spalvotais dažais, o bėgikų emocijos tryško per kraštus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

The color run, Amazing Tour 2025 Vilnius
(49 nuotr.)
FOTOGALERIJA. The color run, Amazing Tour 2025 Vilnius

Bėgimas su pramogomis

Bėgimas prasidėjo 11 val. ryte. Vingio parkas šia proga nusidažė spalvomis, o šios šventės dalyviams pramogų tikrai netrūko. Bėgime grojo muzika, buvo galima nusipirkti maisto iš parke esančių greitojo maisto furgonėlių. Taip pat vyko įvairūs žaidimai.

Kiek vėliau, 13 val. prasidėjo mažųjų bėgikų bėgimas. Jog įveikti bėgimą, reikėjo nubėgti 500 metrų.

Dalyviai bėgę bėgime gavo po medalį, kuris buvo aukso spalvos, o šniūrelis taip pat ryškus, kaip ir šis bėgimas.

Žinomi veidai bėgime

Nors bėgime spalvos suliejo dalyvius, nebuvo negalima nepastebėti bėgime dalyvaujančios žymios verslininkės Erikos Vitulskienės bei moters vyro, žinomo dainininko Merūno Vitulskio.

Erika nuotraukoje užfiksuota su kita moterimi, nusidažiusi įvairiomis bėgimo spalvomis.

Štai Merūnas užfiksuotas jau su medaliu, puošusiu vyro kaklą. Matyti, jog bėgimas buvo itin sėkmingas, nes iš vyro nedingo šypsena veide.

