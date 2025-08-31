Siaubas Molėtų plente – žemė prarijo ekskavatorių: pradingo 12 metrų gylyje

Praėjusią savaitę skaitytojas naujienų portalui tv3.lt pranešė apie minėtą įvykį. Portalas kreipėsi į darbus šiame ruože vykdančią bendrovę „FEGDA GROUP“, kuri patvirtino apie įvykusį incidentą – įmirkusiame grunte išties nugrimzdo ekskavatorius.
Technika atsidūrė maždaug 12-os metrų gylyje
Bendrovės komunikacijos projektų vadovė Dovilė Gribulienė informavo, kad ekskavatorius nugrimzdo paruošiamųjų darbų metu kelio prieigose pelkingame grunte.
„Darbuotojai nenukentėjo, taršos požymių nenustatyta, teritorija aptverta ir nuolat stebima, kad būtų užtikrintas saugumas. Apie įvykį nedelsiant buvo pranešta policijai, Aplinkos apsaugos departamentui ir užsakovui AB „Via Lietuva“, įvykis oficialiai užregistruotas“, – nurodo ji.
Pasak įmonės atstovės, geologų atlikti matavimai rodo, kad technika atsidūrė maždaug 12 metrų gylyje nuo vandens paviršiaus. Taip pat paaiškina, kodėl ir kaip nutiko šis incidentas.
„Šalia kelio pylimo pašalinus augmeniją vietovės gruntas prarado stabilumą dėl po juo esančios termokarstinės daubos. Ši dauba, pasak geologų, susiformavo atsitraukiant ledynui, po sąnašomis liko palaidotų ledo luitų, kurie per laiką ištirpo, todėl susidarė ertmė, į kurią technika ir nugrimzdo“, – aiškina D. Gribulienė.
Ekspertai vertina, ką daryti su ekskavatoriumi
Kol kas neaišku, koks bus tolimesnis sprendimas dėl technikos, likusios po žeme.
„Tikslios aplinkybės šiuo metu dar yra tiriamos kartu su geotechnikos ir aplinkosaugos ekspertais. Kol tyrimas nebaigtas, daugiau komentuoti negalime.
Šiuo metu kartu su ekspertais vertiname galimus sprendimus dėl nugrimzdusio ekskavatoriaus likimo. Bus parinktas variantas, kuris užtikrins mažiausią poveikį aplinkai ir atitiks aplinkosauginius reikalavimus“, – teigia D. Gribulienė.
Bendrovės atstovė taip pat pabrėžia, kad darbai vyksta įprastai, o eismui jokio pavojaus nėra.
„Darbų vieta yra aptverta ir nuolat prižiūrima, todėl eismo saugumui pavojus nekyla. Tokie atvejai yra lokalūs ir susiję tik su statybvietės darbais, jie neturi įtakos aplinkiniam kelių tinklui ar saugiam pravažiavimui. Darbai ir eismas rekonstruojamame darbų ruože vyksta įprastai“, – akcentavo atstovė.
Vis dėlto kiek vėliau paaiškėjo, kad minėtas incidentas įvyko dar pavasarį, tačiau technika iki šiol vis dar yra po žeme bei vyksta tyrimas, dėl kurio daugiau detalių bendrovė pateikti negali.
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į Vilniaus bei Utenos apskrities policijas komentaro, ar toks įvykis buvo užregistruotas, tačiau jų teigimu apie būtent tokį atvejį pranešimų nebuvo.
Tiesa, Utenos apskrities policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja Asta Šuminienė nurodė, kad panašus atvejis buvo užregistruotas balandžio mėnesį, tačiau duomenų, kad technika nugrimzdo į tuzino metrų gylį – nėra, taip pat nėra duomenų ir apie dėl incidento pradėtus tyrimus.
