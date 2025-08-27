Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje bus įrengtos atminimo lentos trims iškilioms Lietuvos asmenybėms

2025-08-27 15:16 / šaltinis: BNS
2025-08-27 15:16

Vilniuje bus įrengtos atminimo lentos poetui Alfonsui Nykai-Niliūnui, tarpukario premjerui Vladui Mironui ir dailininkui Vytautui Kairiūkščiui.

Vilniaus miestas (nuotr. pranešimo spaudai)

Vilniuje bus įrengtos atminimo lentos poetui Alfonsui Nykai-Niliūnui, tarpukario premjerui Vladui Mironui ir dailininkui Vytautui Kairiūkščiui.

0

Kaip trečiadienį nusprendė sostinės taryba, lenta A. Nykai-Niliūnui (tikroji pavardė Alfonsas Čipkus) bus įrengta ant pastato J. Savickio g. 13, kur 2015-aisiais miręs išeivijos poetas gyveno 1941–1944 metais.

Kritikų straipsniuose A. Nyka-Niliūnas vadinamas vienas didžiausių, moderniausių XX amžiaus lietuvių poetų, pasižymėjo kaip puikus vertėjas.

V. Mironui atminimo lenta bus įrengta ant Vytenio g. 4 esančio namo, kur jis gyveno 1945–1947 metais. Kunigas V. Mironas buvo Vasario 16-osios akto signataras, Lietuvos ministras pirmininkas, kariuomenės kapelionas ir politinis kalinys.

Tuo metu V. Kairiūkštis bus įamžintas ant pastato Pamėnkalnio g. 40, kurio ketvirtajame aukšte 1921–1932 metais veikė menininko tapybos studija.

1890–1961 metais gyvenęs V. Kairiūkštis buvo Lietuvos dailininkas avangardistas, pedagogas, dailėtyrininkas.

Atminimo lentų įrengimui dar turi pritarti pastato savininkai, jas numatoma įrengti Vilniaus savivaldybės lėšomis.

