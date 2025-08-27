Vilniuje bus įrengtos atminimo lentos trims iškilioms Lietuvos asmenybėms

Kaip trečiadienį nusprendė sostinės taryba, lenta A. Nykai-Niliūnui (tikroji pavardė Alfonsas Čipkus) bus įrengta ant pastato J. Savickio g. 13, kur 2015-aisiais miręs išeivijos poetas gyveno 1941–1944 metais.
Kritikų straipsniuose A. Nyka-Niliūnas vadinamas vienas didžiausių, moderniausių XX amžiaus lietuvių poetų, pasižymėjo kaip puikus vertėjas.
V. Mironui atminimo lenta bus įrengta ant Vytenio g. 4 esančio namo, kur jis gyveno 1945–1947 metais. Kunigas V. Mironas buvo Vasario 16-osios akto signataras, Lietuvos ministras pirmininkas, kariuomenės kapelionas ir politinis kalinys.
Tuo metu V. Kairiūkštis bus įamžintas ant pastato Pamėnkalnio g. 40, kurio ketvirtajame aukšte 1921–1932 metais veikė menininko tapybos studija.
1890–1961 metais gyvenęs V. Kairiūkštis buvo Lietuvos dailininkas avangardistas, pedagogas, dailėtyrininkas.
Atminimo lentų įrengimui dar turi pritarti pastato savininkai, jas numatoma įrengti Vilniaus savivaldybės lėšomis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!