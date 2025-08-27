Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Šiose Vilniaus vietose nuo šiol užsidegę cigaretę gausite baudą: nesakykite, kad neįspėjo

2025-08-27 14:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 14:15

Vilniuje daugėja nerūkymo zonų – sostinės taryba į viešųjų erdvių, kuriose draudžiama rūkyti, sąrašą įtraukė papildomas septynias vietas.

Nerūkymo zona (nuotr. pranešimo spaudai)

Vilniuje daugėja nerūkymo zonų – sostinės taryba į viešųjų erdvių, kuriose draudžiama rūkyti, sąrašą įtraukė papildomas septynias vietas.

1

Draudimas ir toliau galioja vaikų žaidimų aikštelėse, viešojo transporto laukimo paviljonuose ir kitose įstatymo numatytose vietose, rašoma pranešime spaudai. 

Kur bus draudžiama rūkyti?

Nuo šiol draudžiama rūkyti šiose viešosiose erdvėse: Simono Konarskio skvere, vaikų žaidimų erdvėje Savanorių pr. 22A, Mažosios Lietuvos skvere, Šnipiškių aikštėje, Liuteronų sode, Japoniškame sode bei Reformatų skvere. Draudimas ir toliau galios Vinco Kudirkos aikštės dalyje, Bernardinų sodo (Sereikiškių parko) teritorijoje.  

Artimiausiu metu šiose erdvėse atsiras apie draudimą informuojančios lentelės.  

Sprendimas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi. Šiame įstatyme nustatytos ir kitos zonos, kuriose draudžiama rūkyti.  

Nesilaikantiems taisyklių gali būti skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 eurų.

