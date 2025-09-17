Praeities nuotraukoje – itin garsi Lietuvos aktorė: ar atpažįstate?

Aktorė savo socialiniame tinkle pasidalino kadrais iš vaikystės.
Socialiniame tinkle „Facebook“ žinoma aktorė Eglė Jackaitė pasidalijo kadru iš praeities.
„Kadaise ši foto daryta foto atelje „Venta”. Kas ši mergaitė, ir kiek jai metų? Ir kuriame mieste fotografuota?“, – klausė ji.
Netrukus gerbėjai komentaruose ėmė rašyti, kad nuotraukoje yra pati aktorė, o ji daryta Mažeikiuose.
„Graži jau tada ir iki šiol“, – gyrė viena internautė.
