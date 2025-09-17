Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Praeities nuotraukoje – itin garsi Lietuvos aktorė: ar atpažįstate?

2025-09-17 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 14:25

Senos vaikystės nuotraukos – vienas svarbiausių sentimentų, nukeliančių atgal į vaikystę. Šį kartą archyviniu kadru pasidalino žinoma Lietuvos aktorė. Ar pavyks atpažinti?

Eglė Jackaitė (nuotr. facebook.com)
11

Senos vaikystės nuotraukos – vienas svarbiausių sentimentų, nukeliančių atgal į vaikystę. Šį kartą archyviniu kadru pasidalijo žinoma Lietuvos aktorė. Ar pavyks atpažinti?

1

Aktorė savo socialiniame tinkle pasidalino kadrais iš vaikystės.

Eglė Jackaitė
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Eglė Jackaitė

Socialiniame tinkle „Facebook“ žinoma aktorė Eglė Jackaitė pasidalijo kadru iš praeities.

„Kadaise ši foto daryta foto atelje „Venta”. Kas ši mergaitė, ir kiek jai metų? Ir kuriame mieste fotografuota?“, – klausė ji.

Netrukus gerbėjai komentaruose ėmė rašyti, kad nuotraukoje yra pati aktorė, o ji daryta Mažeikiuose.

„Graži jau tada ir iki šiol“, – gyrė viena internautė.

 

