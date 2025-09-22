Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV reakcija į Palestinos valstybingumo pripažinimą: vadina tai vaidyba

2025-09-22 08:54 / šaltinis: BNS
2025-09-22 08:54

Po to, kai kelios svarbios JAV sąjungininkės – Jungtinė Karalystė, Australija, Kanada ir kitos – pripažino Palestinos valstybingumą, Vašingtonas sekmadienį tai pavadino vaidyba.

Palestinos vėliava (nuotr. Fotolia.com)

Po to, kai kelios svarbios JAV sąjungininkės – Jungtinė Karalystė, Australija, Kanada ir kitos – pripažino Palestinos valstybingumą, Vašingtonas sekmadienį tai pavadino vaidyba.

REKLAMA
1

„Mūsų dėmesys išlieka ties rimta diplomatija, o ne vaidybiniais gestais. Mūsų prioritetai aiškūs: įkaitų išlaisvinimas, Izraelio saugumas, taika ir klestėjimas visame regione, galimas tik be „Hamas“, – kalbėdamas su anonimiškumo sąlyga teigė JAV valstybės departamento atstovas.

Sekmadienį Jungtinė Karalystė (JK), Australija, Kanada ir Portugalija paskelbė, kad nuo šiol oficialiai pripažįsta Palestinos valstybę.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Prancūzijos vėliava (nuotr. SCANPIX)
Prancūzija iškvies JAV ambasadorių dėl komentarų apie antisemitizmą

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų