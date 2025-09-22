JAV reakcija į Palestinos valstybingumo pripažinimą: vadina tai vaidyba

„Mūsų dėmesys išlieka ties rimta diplomatija, o ne vaidybiniais gestais. Mūsų prioritetai aiškūs: įkaitų išlaisvinimas, Izraelio saugumas, taika ir klestėjimas visame regione, galimas tik be „Hamas“, – kalbėdamas su anonimiškumo sąlyga teigė JAV valstybės departamento atstovas.
Sekmadienį Jungtinė Karalystė (JK), Australija, Kanada ir Portugalija paskelbė, kad nuo šiol oficialiai pripažįsta Palestinos valstybę.
