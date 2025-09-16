Atsikratykite menopauzės karščio bangų: tereikia žinoti šiuos būdus

Karščio bangos būdingiausios pirmaisiais metais, jas atpažinti paprasta – staiga per viršutinę kūno dalį ima kilti karštis.
Oda gali parausti ar ją gali išmušti dėmėmis, gali pakilti pulsas ir prasidėti prakaitavimas. Kai kurios moterys taip pat junta svaigulį ir nerimą.
Manoma, kad hormonų pokyčiai paveikia už temperatūros reguliavimą atsakingo hipotalamo (pagumburio) veiklą, todėl organizmui klaidingai pranešama, kad yra per karšta, ir staiga po oda esančios kraujagyslės išsiplečia, taip sukeliama karščio banga.
Tačiau autorės Wendy Green knygoje „100 patarimų, kaip išgyventi menopauzę“ galima rasti keletą sprendimo būdų.
Stebėkite, kas sukelia karščio bangas
Karščio bangą gali sukelti bet kas, kas pakelia kūno temperatūrą. Paprastai tai – buvimas per šiltame kambaryje, karšti gėrimai ar maistas. Kiti dažni karščio bangų sukėlėjai – kofeinas, alkoholis, aštrus maistas ir stresas.
Atkreipkite dėmesį, kada jus ištinka karščio bangos, ką tuo metu valgėte ar gėrėte, kokias emocijas jutote, ir tuomet stenkitės jų vengti.
Turėkite šias priemones su savimi
Išeidamos iš namų su savimi pasiimkite šias priemones, kurios padės jaustis ramiau. Galite turėti nedidelį buteliuką vandens su purškikliu, kuriuo galima pasipurkšti riešų vidines puses ar veidą.
Taip pat pravers drėgnos servetėlės ir sausos servetėlės prakaito pertekliui pašalinti. Dar naudingi yra kišeniniai ventiliatoriai, o taip pat visada su savimi turėkite geriamo vandens.
Rinkitės tinkamus drabužius
Šiltuoju metu laiku rinkitės medvilninius ar lininius drabužius, kurie leidžia odai kvėpuoti, o ne sintetines medžiagas (poliesterį, akrilą, nailoną), kurie skatina prakaitavimą. Venkite per aptemptų drabužių – puikiai tiks plačios kelnės ir lengvos suknelės.
Šaltuoju metų laiku vilkitės du ar daugiau sluoksnius plonų drabužių, kad sukaitus galėtumėte vieną sluoksnį nusivilkti, rašoma mirror.co.uk.
Atsisveikinkite su naktiniu prakaitavimu
Naktinio prakaitavimo metu organizmas išleidžia streso hormoną adrenaliną, kuris stimuliuoja smegenis, todėl daug sunkiau ir vėl užmigti.
Miegamajame palaikykite kuo vėsesnę temperatūrą – vasarą atidarykite langus ar įjunkite ventiliatorių, o žiemą per daug neatsukite radiatorių.
Kad oda kvėpuotų, naudokite medvilninę patalynę ir naktinius, o taip šalia turėkite šaltą kompresą, kurį atvėsinti galima šaldiklyje – jį pasidėti galite po pagalve. Kai tik pradės darytis per karšta, tiesiog apverskite pagalvę.
Atsivėsinkite vandeniu
Greitai atvėsti galima minutę ar dvi palaikius vidines riešų puses po tekančiu šaltu vandeniu, jei karščio banga užklumpa ne namie.
Valgykite tinkamą maistą
Yra įrodymų, kad Viduržemio jūros dietos, kurioje daug vaisių, daržovių ir pilno grūdo produktų, besilaikančios moterys patiria mažiau karščio bangų, lyginant su tomis, kurios maitinasi ne taip sveikai.
Taip gali būti dėl fitoestrogenų (augalinių estrogenų), esančių maiste, kurie padeda subalansuoti hormonus. Sojos produktai, pavyzdžiui, tofu, sojos pienas ir sojos jogurtai, sūriai bei desertai turi itin daug fitoestrogenų.
Atsipalaiduokite
Reguliarus atsipalaidavimas padeda karščio bangas sumažinti 60 proc. Kai jaučiate, kad artėja karščio banga, keletą kartų giliai, ramiai įkvėpkite, ir stenkitės atsipalaiduoti. Labai tikėtina, kad taip karščio banga praeis greičiau.
Taip pat gali padėti įsivaizdavimas, kad esate vėsioje vietoje. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad stovite lauke šaltą žiemos dieną, lipate į ledinį baseiną ar stovite po kriokliu.
Įvertinkite savo alkoholio suvartojimą
Alkoholis gali paskatinti karščio bangas, nes suintensyvina kraujotaką, o dėl to išsiplečia kraujagyslės, taigi, labiau rizikuojate susidurti su šia problema.
Gėrimas prie vakarienės arba taurė vyno po ilgos dienos gali būti vienas iš mažų gyvenimo malonumų, todėl negalvokite, kad jo turite visiškai atsisakyti. Svarbiausia – stenkitės per savaitę nesuvartoti daugiau nei 14 alkoholio vienetų ir stebėkite, ar simptomai palengvėjo.
Pamirškite aštrų maistą
Aštrūs patiekalai, pavyzdžiui, kariai ar čili troškinys gali sustiprinti karščio bangas. Panašiai kaip alkoholis, prieskoniuose natūraliai esantys chemikalai išplečia kraujagysles ir suintensyvina kraujotaką, todėl sustiprėja visi karščio pojūčiai.
Jei labai mėgstate valgyti karius ir atsisakyti jų nenorite, rinkitės švelnesnes versijas, valgykite juos su gaivesniais padažais ir gerkite daug vandens.
Gerkite mažiau kavos
Tiek kavos puodelio temperatūra, tiek stimuliuojantis kofeino poveikis gali sukelti karščio bangą. Stenkitės kavos vartoti mažiau – keletą puodelių per dieną pakeiskite kava be kofeino ar žolelių arbata. Dar vienas puikus kavos pakaitalas, jei nenorite karščio bangų – tiesiog šaltas vanduo.
