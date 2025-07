Šio augalo vaisiai – gamtos dovana sveikatai: padeda ir prastai miegantiems

Apie tikrųjų skaistminų vaisių (lot. Vitex agnus-castus) naudą socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Lietuvos fitoterapijos asociacija.

Tikrųjų skaistminų vaisių nauda

Įraše nurodoma, kad šio augalo vaisiai naudingi esant hormonų disbalansui, PMS simptomams, taip pat padeda reguliuoti menstruacijų ciklą.

Taip pat uogos padeda ne tik reguliuoti ovuliaciją ir vaisingumą ar padeda esant policistinių kiaušidžių sindromui ar menopauzės simptomams, bet ir kovojant su jaunatviniais spuogais ar sutrikus miegui.

REKLAMA

REKLAMA

„Tikrųjų skaistminų vaisiai tradiciškai vartojami esant hormonų disbalansui. Dėl progestogeninio poveikio jie padeda sušvelninti priešmenstruacinio sindromo (PMS) simptomus: dirglumą, prislėgtą nuotaiką, galvos skausmus, aknę, krūtų jautrumą ir ciklinį krūtų skausmą (mastalgiją). Skaistminų vaisiai taip pat padeda reguliuoti menstruacijų ciklą – trumpina pernelyg ilgą arba ilgina per trumpą ciklą.

REKLAMA

Šie vaisiai gali būti naudingi esant sudėtingesniems hormonų sutrikimams, tokiems kaip policistinių kiaušidžių sindromas (PKS), gimdos fibromos ar endometriozė. Jie dažnai skiriami įvairių menstruacijų sutrikimų atvejais – esant antrinei amenorėjai, dismenorėjai, metroragijai, oligomenorėjai, polimenorėjai ar liuteininės fazės disfunkcijai (geltonkūnio nepakankamumas).

REKLAMA

REKLAMA

Taip pat gali būti naudingi, jei nevaisingumas susijęs su žemu progesterono kiekiu, arba ciklo reguliavimui po kontraceptinių preparatų vartojimo nutraukimo.

Tikrųjų skaistminų vaisiai taip pat pasižymi antiandrogeniniu poveikiu, todėl gali padėti esant jaunatviniams spuogams (Acne vulgaris). Ši priemonė tinkama tiek merginoms, tiek vaikinams – apie 70 % atvejų odos būklė pastebimai pagerėja per tris mėnesius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Be to, skaistminų vaisiai gali padidinti melatonino kiekį organizme, tačiau nekeičia jo sekrecijos cirkadinio ritmo. Dėl to gali būti naudingi žmonėms, kenčiantiems nuo miego sutrikimų dėl sumažėjusio melatonino kiekio, pavyzdžiui, pamainomis dirbantiems asmenims ar patiriantiems nuovargį dėl laiko juostų pasikeitimo“, – dalijosi Lietuvos fitoterapijos asociacija.