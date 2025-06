Padarykite tai savo levandoms: augs daug geriau

Levandos – tai gražūs augalai, garsėjantys kvapniais violetiniais žiedais, o tinkamai prižiūrimi jie gali atrodyti nuostabiai daug ilgiau.

Ar reikia tręšti levandas vasarą?

Nors gali atrodyti natūralu tręšti augalus, siekiant ryškesnio ir gausesnio žydėjimo, vasaros mėnesiais tai gali levandoms pakenkti.

Kadangi levandos kilusios iš Viduržemio jūros regiono, jos gerai auga skurdžiame, gerai drenuotame dirvožemyje, rašoma express.co.uk.

Tręšimas netinkamu metu gali perkrauti jas maistinėmis medžiagomis, dėl to gali imti augti pernelyg daug lapų žiedų sąskaita.

Rezultatas – silpni, gležni stiebai, kurie nespėja sustiprėti iki rudens, o minkštesni audiniai tampa lengviau pažeidžiami kenkėjų ir ligų.

Be to, tręšimas per didelius karščius dar labiau apsunkina augalo augimą – karštuoju metų laiku jis ir taip patiria stresą, todėl padidėja rizika, kad levandos išdžius ar net nudžius.

Nepamirškite levandų genėti

Vis tik jnorite, kad levandos išliktų sveikos, dabar geriausia jas palikti ramybėje. Vis tik vasaros pabaigoje, rugpjūtį, kai žiedai pradeda vysti, jas būtina apgenėti.

Julie – sodininkė ir tinklaraščio „Peonies and Posies“ įkūrėja – pasakojo, kad levandos ir toliau atrodys gražiai, jei bus tinkamu metu tinkamai apkarpytos.

Ji sakė: „Žiemą vertinu jų dailius, pilkus visžalius kupstus – jie suteikia spalvos tuščioms lysvėms.“

Genėti levandas labai paprasta – svarbiausia vengti pjauti sumedėjusį augalo pagrindą, nes jis neatauga.

Palaukite, kol žiedai nuvys, tada sodo žirklėmis nukirpkite žiedus ir patrumpinkite visą augalą, kad jis įgautų tvarkingą formą.

Pašalinkite tik trečdalį minkštosios stiebo dalies – taip padėsite levandai išlaikyti jai būdingą formą. Nepersistenkite, nes per stiprus genėjimas vasarą gali labai išsekinti augalą.

Geriau genėti vasaros pabaigoje – vėlesniu metu padidėja lietingų orų tikimybė, o drėgna, negenėta lapija gali negrįžtamai pakenkti levandų krūmams.

Levandų genėjimas tinkamu metu – vienas svarbiausių darbų, prižiūrint šį gražų augalą. Tinkamai pasirūpinus, galėsite ramiai atsipalaiduoti – levandos atrodys puikiai visus metus.