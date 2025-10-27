Kretingoje pražydo bananas: štai kada kvies paragauti savo vaisių

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Pražydo bananas
Šaltukui vis labiau rodant nagus Kretingoje pražydo bananas pražydo ir jau sumezgė vaisius. Tiesa, taip gerai dar negyvenam, jog toks stebuklas nutiktų kokios ūkininkės darželyje, bet ir Kretingos žiemos sode tai – neeilinis įvykis, pasitaikantis kartą per trejus metus.
„Žiedas, matot, yra tas bordo spalvos. Ir nuo žiedo, lapų pradžios mezgasi bananai. Kiek užteks jėgų jam tų bananiukų užmegzti, bet, manau, kad kiek dabar yra, tiek ir bus. Tie mažiukai sudžius, neužaugins jų bananas“, – pasakojo Kretingos muziejaus gamtos ir aplinkos tvarkymo skyriaus vedėja Jurgita Tertelienė.
Vis tik tai, jog bananas pražydo rudenį, nėra gerai. Jis gaus mažiau saulės ir šilumos, tad iš šio žiedo botanikai tikisi vos 70-ies vaisių.
„Mažiausiai yra buvę apie 70 bananų pas mus, daugiausia – 167. Bet tada bananų kekė buvo nutįsus iki pat vazono apačios“, – pasakojo J. Tertelienė.
Paragauti šių bananų bus galima tik kitais metais
Bananai, kurie šiaip jau botanikų klasifikuojami kaip žolė, vaisius sunokina per devynis mėnesius.
„Daug kas įsivaizduoja, kad kai išnoksta, tai visa kekė iš karto geltona. Nebūna taip. Pradžiai vienas bananas, paskui kitas ir jau per patį nokimo piką būna po 5-6 per dieną“, – pasakojo J. Tertelienė.
„Visi bananai dera vieną kartą gyvenime. Tai tas toks gyvenimas jų – pasodinam, auga tol, kol subręsta, tada išleidžia žiedą, sunokina bananų kekę ir numiršta, prieš tai išleidęs vaikučių. Jei gerai pažiūrėtumėt, vazone matosi, kad jau ūgliukas banano auga. Tai jau pamaina auga“, – teigė gamtos ir aplinkos tvarkymo skyriaus vedėja J. Tertelienė.
Banano vaisių paskanauti bus galima 2026-ųjų gegužę ar birželį.
„Tai kviesim tada jau lankytojus ragauti. Gal atsinešti savo – paragauti, palyginti. Nes pas mus bananai tikrai yra skanesni. Ir ne todėl, kad čia kažkokia veislė, o todėl kad natūraliai ant banano išnoksta“, – teigė J. Tertelienė.
Bananus ir kitus egzotiškus augalus į Lietuvą pirmieji atgabeno mūsų šalies grafai ir bajorai XIX amžiuje. Mat tik turtingieji turėjo oranžerijas, kuriose mūsų klimato sąlygomis tokie augalai sugebėdavo išgyventi.
