Masiškai plinta Nausėdos įrašas socialiniame tinkle: niekas nesupranta, apie ką jis

Tiesa, socialiniuose tinkluose šis įrašas sulaukė įvairių reakcijų – dalis internautų neslėpė nuostabos dėl tokios prezidento pozicijos ir iškėlė retorinį klausimą – ką prezidentas tuo norėjo pasakyti?
„Kai laikai, kuomet buvo galima ramiai ir užtikrintai miegoti, seniai baigėsi. Kai geopolitiniai iššūkiai kasdien atneša naujų rizikos grėsmių, ir valstybės institucijos jas intensyviai sprendžia. Nepraleiskime pozityvių emocijų užtaisų, kurių kiekvienas ir kiekviena semiamės iš skirtingų šaltinių.
Mane šiais metais vis labiau emocionaliai įkrauna Kauno žalgiriečių noras laimėti. Yra pakilimų, yra nuopuolių – tik vienas deja vu jausmas vis dažniau aplanko. Kurgi aš jau mačiau tokias degančias žalgiriečių akis, gal 1999 m.? Linkiu šį vakarą žalgiriečiams sukurti dar vieną emocijų ir pasididžiavimo dėl kovos vakarą!
Norėčiau, kad Kauno „Žalgirio“ krepšininkai į rungtynes eitų galvodami tik apie krepšinį ir trokšdami pergalės. Deja, vis garsiau girdžiu galimai bręstantį Europos krepšinio klubų susiskaldymą, į Europą žengiant NBA organizacijai.
Lietuva yra už tai, kad dvi transatlantinės krepšinio bendruomenės bendradarbiautų visų bendrai gerovei. Kas galėtų įvykti blogiausio Europos ir Lietuvos krepšiniui – tai Europos krepšinio rinkos susiskaldymas, kai komercinis interesas taptų aukščiau vertybinio intereso. O krepšinis – juk Lietuvos identitetas, tradicija iš kartos į kartą, Lietuvos sporto diplomatijos ramstis. Eurolyga apima socialinę dimensiją, kai lygoje rungtyniauja tiek didelių šalių klubai, tiek ir mažų savo teritorija, bet milžiniškų savo krepšinio identitetu, kaip Lietuva.
Negalime leisti, kad krepšinis Europoje taptų susiskaldymo šaltiniu, raginu visas krepšinio organizacijas abipus Atlanto kooperuotis, bet ne konkuruoti, atsižvelgti ir įvertinti gilias Europos krepšinio tradicijas ir nepamiršti – vertybės yra aukščiau komercinių interesų.
Susiskaldymas – regresas. O ir šiaip susiskaldymo Europoje tikrai netrūksta, neužkrėskime šiuo virusu dar ir krepšinio. Eurolyga su FIBA skausmingus ginčus praeityje jau išsisprendė, ir vietoje to, kad būtų beriama druska ant senų žaizdų, kviečiu NBA investuoti į Eurolygą. Produktyvus bendradarbiavimas, o ne konkuravimas tarp Eurolygos, FIBA ir NBA vestų į pažangą ir Europos krepšinio vieningumą“, – rašo G. Nausėda.
