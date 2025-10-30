Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Masiškai plinta Nausėdos įrašas socialiniame tinkle: niekas nesupranta, apie ką jis

2025-10-30 16:39 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-30 16:39

Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo keistu ir daug klausimų susilaukusiu įrašu apie krepšinį. Valstybės vadovas prabilo ne tik apie sportą, bet ir apie geopolitiką, susiejo krepšinį su susiskaldymu.

Gitanas Nausėda (BNS nuotr.)

Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo keistu ir daug klausimų susilaukusiu įrašu apie krepšinį. Valstybės vadovas prabilo ne tik apie sportą, bet ir apie geopolitiką, susiejo krepšinį su susiskaldymu.

REKLAMA
12

Tiesa, socialiniuose tinkluose šis įrašas sulaukė įvairių reakcijų – dalis internautų neslėpė nuostabos dėl tokios prezidento pozicijos ir iškėlė retorinį klausimą – ką prezidentas tuo norėjo pasakyti?

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kai laikai, kuomet buvo galima ramiai ir užtikrintai miegoti, seniai baigėsi. Kai geopolitiniai iššūkiai kasdien atneša naujų rizikos grėsmių, ir valstybės institucijos jas intensyviai sprendžia. Nepraleiskime pozityvių emocijų užtaisų, kurių kiekvienas ir kiekviena semiamės iš skirtingų šaltinių.

REKLAMA
REKLAMA

Mane šiais metais vis labiau emocionaliai įkrauna Kauno žalgiriečių noras laimėti. Yra pakilimų, yra nuopuolių – tik vienas deja vu jausmas vis dažniau aplanko. Kurgi aš jau mačiau tokias degančias žalgiriečių akis, gal 1999 m.? Linkiu šį vakarą žalgiriečiams sukurti dar vieną emocijų ir pasididžiavimo dėl kovos vakarą!

REKLAMA

Norėčiau, kad Kauno „Žalgirio“ krepšininkai į rungtynes eitų galvodami tik apie krepšinį ir trokšdami pergalės. Deja, vis garsiau girdžiu galimai bręstantį Europos krepšinio klubų susiskaldymą, į Europą žengiant NBA organizacijai.

Lietuva yra už tai, kad dvi transatlantinės krepšinio bendruomenės bendradarbiautų visų bendrai gerovei. Kas galėtų įvykti blogiausio Europos ir Lietuvos krepšiniui – tai Europos krepšinio rinkos susiskaldymas, kai komercinis interesas taptų aukščiau vertybinio intereso. O krepšinis – juk Lietuvos identitetas, tradicija iš kartos į kartą, Lietuvos sporto diplomatijos ramstis. Eurolyga apima socialinę dimensiją, kai lygoje rungtyniauja tiek didelių šalių klubai, tiek ir mažų savo teritorija, bet milžiniškų savo krepšinio identitetu, kaip Lietuva.

REKLAMA
REKLAMA

Negalime leisti, kad krepšinis Europoje taptų susiskaldymo šaltiniu, raginu visas krepšinio organizacijas abipus Atlanto kooperuotis, bet ne konkuruoti, atsižvelgti ir įvertinti gilias Europos krepšinio tradicijas ir nepamiršti – vertybės yra aukščiau komercinių interesų.

Susiskaldymas – regresas. O ir šiaip susiskaldymo Europoje tikrai netrūksta, neužkrėskime šiuo virusu dar ir krepšinio. Eurolyga su FIBA skausmingus ginčus praeityje jau išsisprendė, ir vietoje to, kad būtų beriama druska ant senų žaizdų, kviečiu NBA investuoti į Eurolygą. Produktyvus bendradarbiavimas, o ne konkuravimas tarp Eurolygos, FIBA ir NBA vestų į pažangą ir Europos krepšinio vieningumą“, – rašo G. Nausėda.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Tomas Jakutis
Tomas Jakutis
2025-10-30 16:59
Kai žaidžia LT krepšinio rinktinė - tai apie vertybes, kai "Žalgiris" - gryna komercija: čia žaidėjai perkami ir parduodami tarptautinėje prekybos rinkoje.
Atsakyti
oho
oho
2025-10-30 16:54
cia jau darosi kazkas panasaus i buvusias istorijas del susitikimu su berniuku ir sio klausimus prezidentui. gal tada prezidentas galetu taip pat patarti, kaip siandien Zalgiriui geriausia gintis pries ASVEL ir ka isleisti i starto penketuka? juk esant tokiai sudetingai geopolitinei situacijai, tai yra labai svarbu
Atsakyti
yyyyy
yyyyy
2025-10-30 17:26
.....jau visai valdžia nuprotėjo,.....
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų