To pamatyti Lietuvos kapinėse tikrai nesitikėjo: vaizdas spaudžia širdį

Mažieji rokiškiečiai taip mokėsi pagarbos mirusiesiems ir bendruomeniškumo.
Tvarkė kapus bei dainavo dainelę
Spalio 27 d. Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ priešmokyklinio ugdymo „Boružiukų“ ir „Šiaudinukų“ grupių vaikai kartu su savo mokytojomis, įsitraukdami į respublikinę akciją „Nė vieno kapo be žvakelės“, lankėsi Rokiškio miesto senosiose kapinėse.
Mažieji grėbė lapus, uždegė žvakutes, atliko jautrią našlaičių dainą „Aušta aušrela“.
Tokios kasmetinės iniciatyvos padeda vaikams ugdyti pagarbą istorijai, atjautą ir bendrystės jausmą.
