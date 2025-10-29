Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

To pamatyti Lietuvos kapinėse tikrai nesitikėjo: vaizdas spaudžia širdį

2025-10-29 10:50 / šaltinis: Rokiškio sirena
2025-10-29 10:50

Artėjant Vėlinėms, Rokiškio senosiose kapinėse aidėjo vaikų balsai – priešmokyklinukai tvarkė apleistus kapus ir uždegė žvakeles, dalyvaudami respublikinėje akcijoje „Nė vieno kapo be žvakelės“.

Vėlinės (nuotr. Fotodiena.lt)
10

Artėjant Vėlinėms, Rokiškio senosiose kapinėse aidėjo vaikų balsai – priešmokyklinukai tvarkė apleistus kapus ir uždegė žvakeles, dalyvaudami respublikinėje akcijoje „Nė vieno kapo be žvakelės“.

REKLAMA
0

Mažieji rokiškiečiai taip mokėsi pagarbos mirusiesiems ir bendruomeniškumo.

Lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ vaikai tvarkė kapus
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ vaikai tvarkė kapus

Tvarkė kapus bei dainavo dainelę

Spalio 27 d. Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ priešmokyklinio ugdymo „Boružiukų“ ir „Šiaudinukų“ grupių vaikai kartu su savo mokytojomis, įsitraukdami į respublikinę akciją „Nė vieno kapo be žvakelės“, lankėsi Rokiškio miesto senosiose kapinėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mažieji grėbė lapus, uždegė žvakutes, atliko jautrią našlaičių dainą „Aušta aušrela“.

Tokios kasmetinės iniciatyvos padeda vaikams ugdyti pagarbą istorijai, atjautą ir bendrystės jausmą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų