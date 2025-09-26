„Baltijos aplinkos forumas“ prašo išbraukti dalį iniciatyvų iš prezidento globojamos platformos

„Labai svarbūs mūsų darbai – „Miško burtų“ ir „Vidur girių“ festivaliai, Jaunųjų gamtos reindžerių platforma, Punios šilo ir meldinės nendrinukės apsauga – kaip ir kultūra, gyvavo ir gyvuos. Tačiau šiuo metu jų siejimas su prezidento globa kelia pagrįstų abejonių“, – rašoma organizacijos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
„Prezidentas, formuodamas 20-ąją Vyriausybę, parodė nesugebėjimą nuosekliai atstovauti deklaruotoms vertybėms ir ginti skaidrios, principingos politikos standartus. Taip pat buvo pamintas pats esminis „Lietuvos galia“ tikslas – aktyvinti visuomenės įsitraukimą į valstybės gyvenimą ir stiprinti pilietinę galią“, – skelbia organizacija.
„Baltijos aplinkos forumo“ teigimu, jo siūlomos iniciatyvos prieštarauja prezidento propaguojamoms vertybėms.
„Šių iniciatyvų turinys ir tikslai savaime yra vertingi, o jų įgyvendinimas ir toliau bus tęsiamas stiprinant visuomenės įsitraukimą bei pilietinę galią puoselėjant Lietuvos gamtą ir šalies prigimtinę kultūrą. Tačiau iniciatyvų pristatymas prezidento Gitano Nausėdos globojamoje platformoje šiuo metu yra nesuderinamas su pačios Prezidentūros ir prezidento propaguojamomis vertybėmis“, – rašoma organizacijos paviešintame kreipimesi.
Organizacija jame prašo iš prezidento globojamos platformos „Lietuvos galia“ pašalinti šias „Baltijos aplinkos forumo“ iniciatyvas: Teatralizuotą gamtos festivalį „Miško burtai“, Punios šilo išsaugojimo iniciatyvą, Jaunųjų gamtos reindžerių platformą, Festivalį gamtoje „Vidur girių“ ir Apsaugokime meldinę nendrinukę – rečiausią Europos paukštį giesmininką.
Kaip skelbta anksčiau, protestuojant prieš sprendimą, kad Kultūros ministerijai vadovaus „Nemuno aušros“ atstovas, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ ketvirtadienį pareiškė atsisakantys prezidento G. Nausėdos globos.
ELTA primena, kad ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu. Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.
Penktadienį surengta antroji kultūros bendruomenės asamblėja. Pranešta, jog svarstoma spalio 5 d. surengti įspėjamąjį streiką.
Be to, kultūros bendruomenė savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė per 51 tūkst. žmonių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!