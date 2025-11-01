 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Šis Helovino kostiumas sprogdina internetą: štai koks garsus žmogus po juo

2025-11-01 09:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-01 09:47

Supermodelis Heidi Klum dar kartą įrodė, kad Helovinas be jos – ne Helovinas. Kasmetinėje „Heidi-ween“ šventėje Niujorke žvaigždė pasirodė pribloškiančiu pavidalu – virto gyvatės deive Medūza.

Heidi Klum, Tomas Kaulitzas (nuotr. SCANPIX)
7

Supermodelis Heidi Klum dar kartą įrodė, kad Helovinas be jos – ne Helovinas. Kasmetinėje „Heidi-ween“ šventėje Niujorke žvaigždė pasirodė pribloškiančiu pavidalu – virto gyvatės deive Medūza.

0

H. Klum jau kelis dešimtmečius Heloviną paverčia tikru reginiu – savo žvaigždžių kupiną vakarėlį ji rengia beveik kasmet nuo 2000-ųjų (su pertrauka pandemijos metu 2020 ir 2021 m.). Kiekvienais metais ji nustato vis aukštesnę kūrybiškumo ir šoko vertės kartelę.

Rezultatas nustulbino visus

Praėjusiais metais 52-ejų H. Klum kartu su vyru Tomu Kaulitzu pasirinko mielesnį įvaizdį – jie virto Steveno Spielbergo klasikos veikėju E.T.. Modelis netgi sulenkė pirštą, kad atkartotų garsųjį ateivio gestą.

Tačiau šiemet žvaigždė nusprendė pakeisti kursą – iš kosminio mielumo į gryną košmarą.

„Šiemet būsiu labai baisi, nes visada stengiuosi būti kitokia,“ – dar spalio pradžioje sakė H Klum. Ir pažadą ištesėjo.

Į vakarėlį ji atvyko nuo galvos iki kojų pasidabinusi kruopščiai sukurtomis žalio ir auksinio atspalvio žvynuotomis kūno aplikacijomis. Jos akys spindėjo geltonai, dantys buvo paversti iltimis, o iš galvos „šliaužiojo“ gyvatės. 

H. Klum vyras Tomas taip pat prisitaikė prie mitinės temos – jis pasirodė akmeninio kario įvaizdžiu, tarsi Medūzos paverstas į statulą. Pilkai trūkinėjantis grimas, šarvų tekstūros ir „sustingusi“ poza puikiai papildė žmonos įvaizdį.

Pora kartu pozavo ant raudonojo kilimo „Hard Rock Hotel New York“, kur vyko 24-oji kasmetinė Heidi Helovino šventė.

Dar prieš vakarėlį H. Klum „Instagram“ paskelbė kelias užkulisių akimirkas, kuriose matyti, kaip jai klijuojami protezai ir prijungiamos įvairios detalės. Ji erzino gerbėjus nuotraukomis su aštriais dantimis ir žalsvu grimu, todėl daugelis spėliojo, ar šiemet ji taps Grinču, gremlinu ar jūros pabaisa.

