Heidi Klum kaitina gerbėjų kraują: nusimetė drabužius

51-erių modelis mėgavosi pasimatymu su savo vyru Tomu Kaulitzu ir ta proga pasipuošė gražiu apatiniu trikotažu.

Heidi nuotraukoje matoma atlošusi galvą į lango stiklą. Jos ilgi šviesūs plaukai krito ant pečių.

Matėsi, kad ji dėvi raudoną liemenėlę ir stringus.

Modelis pikantiškoje nuotraukoje pademonstravo savo ištreniruotą kūną, rašo thesun.co.uk.

O Vegasas buvo jos fonas – nuotraukoje matėsi sporto arena „Sphere“.

