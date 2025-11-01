Garsūs Lietuvos žmonės parodė, kaip šventė Heloviną: kostiumai nustulbino ne vieną

Spalio 31-osios vakarą socialinius tinklus užplūdo garsių Lietuvos žmonių įrašai, kuriuose jie parodė, kaip šiemet šventė Heloviną.
Žinomi žmonės šventė Heloviną
Helovino šventimo šiemet nepraleido Kšištofas Lavrinovičius su šeima – tėtis su trimis vaikais ir žmona įsikūnijo į animacinio filmuko „Bjaurusis aš“ personažus.
„Gru ir jo pakalikai! Linksmo Helovino!“ – socialiniame tinkle rašė K. Lavrinovičius.
Dainininkė Gabrielė Grygolaitytė-Vasha su šeima ir draugais paskutinę spalio dieną taip pat leidosi į Helovino linksmybes.
Įspūdingais kostiumais šiemet nustebino nuomonės formuotoja Inga Žuolytė – moteris su šeima pasirinko ligoninės temą.
„Kažkam gi reikės visus tuos Helovino ligonius išgydyti“, – juokavo ji.
Atlikėjas Mantas Vygantas su mylimąja Milda May taip pat pademonstravo, kaip pasipuošė šventei.
„O štai ir mes“, – rašė jis.
Nuomonės formuotoja, virtuvės šefo Federico Meschino žmona Greta Meschino Šiurpnakčio metu tapo raganaite, kostiumus vilkėjo ir judviejų vaikai.
