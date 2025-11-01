 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Garsūs Lietuvos žmonės parodė, kaip šventė Heloviną: kostiumai nustulbino ne vieną

2025-11-01 09:34
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-11-01 09:34

Helovinas kasmet tampa vis populiaresne švente ir Lietuvoje – tai metas, kai net rimčiausi leidžia sau trumpam įsikūnyti į mistiškus ar juokingus personažus. Žinomi Lietuvos žmonės šiemet taip pat neatsiliko – jų socialiniai tinklai mirgėjo nuo įspūdingų įvaizdžių ir išradingų vakarėlių. 

Žinomi žmonės šventė Heloviną (nuotr. socialinių tinklų)

Helovinas kasmet tampa vis populiaresne švente ir Lietuvoje – tai metas, kai net rimčiausi leidžia sau trumpam įsikūnyti į mistiškus ar juokingus personažus. Žinomi Lietuvos žmonės šiemet taip pat neatsiliko – jų socialiniai tinklai mirgėjo nuo įspūdingų įvaizdžių ir išradingų vakarėlių. 

14

Spalio 31-osios vakarą socialinius tinklus užplūdo garsių Lietuvos žmonių įrašai, kuriuose jie parodė, kaip šiemet šventė Heloviną.

Žinomi žmonės šventė Heloviną

Helovino šventimo šiemet nepraleido Kšištofas Lavrinovičius su šeima – tėtis su trimis vaikais ir žmona įsikūnijo į animacinio filmuko „Bjaurusis aš“ personažus. 

„Gru ir jo pakalikai! Linksmo Helovino!“ – socialiniame tinkle rašė K. Lavrinovičius. 

Dainininkė Gabrielė Grygolaitytė-Vasha su šeima ir draugais paskutinę spalio dieną taip pat leidosi į Helovino linksmybes. 

Įspūdingais kostiumais šiemet nustebino nuomonės formuotoja Inga Žuolytė – moteris su šeima pasirinko ligoninės temą. 

„Kažkam gi reikės visus tuos Helovino ligonius išgydyti“, – juokavo ji. 

Atlikėjas Mantas Vygantas su mylimąja Milda May taip pat pademonstravo, kaip pasipuošė šventei.

„O štai ir mes“, – rašė jis. 

Nuomonės formuotoja, virtuvės šefo Federico Meschino žmona Greta Meschino Šiurpnakčio metu tapo raganaite, kostiumus vilkėjo ir judviejų vaikai.

