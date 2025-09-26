Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Adomavičiui tapus ministru atsistatydina Literatūros taryba: „Jaučiamės neišgirsti, apgauti, pažeminti“

2025-09-26 13:08 / šaltinis: ELTA
2025-09-26 13:08

„Nemuno aušros" atstovui Ignotui Adomavičiui tapus kultūros ministru, Literatūros taryba pranešė apie atsistatydinimą.

Ignotas Adomavičius (nuotr. Roberto Riabovo)

„Nemuno aušros“ atstovui Ignotui Adomavičiui tapus kultūros ministru, Literatūros taryba pranešė apie atsistatydinimą.

Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė tarybos pirmininkė Aistė Kučinskienė. 

„Kultūros bendruomenė egzistuoja, nesame nesantys. Ir jaučiamės neišgirsti, apgauti, pažeminti. Todėl nenorime bendradarbiauti su nauja Kultūros ministerijos vadovybe. Mes, Literatūros taryba prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, atsistatydiname iš savo pareigų – laišką ką tik išsiuntėme“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė A. Kučinskienė. 

Kultūros ministerijai, I. Adomavičiui, šalies vadovui Gitanui Nausėdai, Prezidentūrai ir Vyriausybei skirtą raštą pasirašė visi dabartiniai tarybos nariai: Irena Aleksaitė, Goda Baranauskaitė-Dangovienė,  Laimantas Jonušys, Rūta Elijošaitytė-Kaikarė, Unė Kaunaitė, Sigitas Narbutas, Ernestas Parulskis, Justinas Vancevičius. 

Tokia tarybos sudėtis trejų metų kadencijai buvo patvirtinta 2023 m. lapkritį. 

Be to, A. Kučinskienė sveikino Vilniaus knygų mugės sprendimą atsiriboti nuo prezidento globos. 

„Šiemet taip pat priklausau Vilniaus knygų mugės organizaciniam komitetui ir labai palaikau sprendimą atsisakyti prezidento globos“, – akcentavo ji. 

ELTA primena, kad ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu. Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.

Be to, kultūros bendruomenė savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė per 51 tūkst. žmonių.

Savo ruožtu protestuodami prieš sprendimą skirti kultūros ministru „Nemuno aušros“ atstovą, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ atsisakė prezidento G. Nausėdos globos. Apie stabdomą bendradarbiavimą su prezidento kanceliarija pranešė ir vizualinis teatras „Kosmos Theatre“. 

Penktadienį prezidento globos atsisakė ir Vilniaus knygų mugė. Jie taip pat pranešė renginyje nepageidaugantys premjerės Ingos Ruginienės ir I. Adomavičiaus kalbų. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Vilnietis
Vilnietis
2025-09-26 13:29
Puiku, ministras dar nepradėjo darbo, o ministerijoje prasidėjo užingridų valymai. Tegul nh eina visi, į tokias vietas su šiltais ofisais, pastoviomis komandiruotėms Londone, Paryžiuje ir Dubajuje ir kosminėmis premijomis ne už ką tuščios neliks niekada.
Atsakyti
UFFO
UFFO
2025-09-26 13:21
labai gerai, bus galima paskirti kompetentingus asmenis.
Atsakyti
Labai gerai
Labai gerai
2025-09-26 13:35
Gera pradžia- pusė darbo. Laikas visas prielipas likviduoti. Dar buvęs MP Paluckas tai yra pažadėjęs.
Bobytė ten kažkokia sako: "mes nesame nesantys", tik tie "esantys" kažkodėl pamiršo veiklos ataskaitas pateikti. Paskutinį ataskaita pateikta 2019 metais.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
