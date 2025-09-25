Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Adomavičius kvies kultūrininkus nuoširdžiam pokalbiui: „Teks padirbėti stipriai“

2025-09-25 13:45 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 13:45

Kritikos dėl kompetencijos stokos susilaukęs naujasis kultūros ministras Ignotas Adomavičius sako, jog kvies kultūrininkų bendruomenę nuoširdžiam pokalbiui.

Ignotas Adomavičius (nuotr. Roberto Riabovo)

Kritikos dėl kompetencijos stokos susilaukęs naujasis kultūros ministras Ignotas Adomavičius sako, jog kvies kultūrininkų bendruomenę nuoširdžiam pokalbiui.

2

„Matome, kas darosi už Seimo durų. Tai tikrai teks padirbėti stipriai, kad tą bendruomenę įtikinti, jog galime būti kartu. Taip kad kviesiu visus geram, nuoširdžiam ir dalykiškui pokalbiui“, – ketvirtadienį parlamente po ministrų duotos priesaikos teigė I. Adomavičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nemuno aušrai“ priklausantis politikas tikino, kad kultūrininkų bendruomenei savo tinkamumą eiti pareigas įrodys darbais.

„Manau, kad viskas ateis su laiku. Laukime gerų darbų, susitikimų, pirmiausiai, su bendruomene ir viskas nuo to prasidės“, – tvirtino naujasis kultūros ministras.

ELTA primena, kad Seimui sprendžiant dėl 20-osios Vyriausybės programos, prie Prezidentūros apie tūkstantis kultūros bendruomenės atstovų susirinko į protestą. Jie piktinosi, kad šalies vadovas paskyrė „Nemuno aušros“ atstovą I. Adomavičių kultūros ministru. Taip pat reikštas nepasitenkinimas Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) sprendimu Kultūros ministeriją patikėti Remigijaus Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“.

Simono Daukanto aikštėje susirinkusieji būriavosi nešini įvairiais plakatais su užrašais: „Kultūra ≠ chaltūra“, „Prieš makaroninį metą“, „Chaltūros ministerija“, „Nemuno dešra – kultūros faršas“, „Supratingumo durnumui?“, „Kultūra prie bedugnės krašto“ ir pan. Prie Prezidentūros susirinkę aktyvistai šaukė „gėda Nausėda“, „gėda Nausėda – kaip tau ne gėda?“, „Gana yra gana“.

Be to, kultūros bendruomenė inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė apie 51,4 tūkst. žmonių.

Vaizdai iš protesto prieš naująjį kultūros ministrą: „Čiurlionis vartosi grabe!“ (182)
Kita ašarojančio kandidato į ministrus pusė – štai kaip puolė žurnalistui į atlapus (119)
Tapinas kandidatui į ministrus kirto iš peties: „Skubu jį nuraminti“ (70)
Šokas kultūros bendruomenei, bet prezidentas kandidatą gina: „Turėtume pagarbiau žiūrėti“ (63)

