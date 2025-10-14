Opozicija kreipėsi į Seimo pirmininką: reikalauja ketvirtadienį svarstyti Palucko apkaltos klausimą

Pastaroji iniciatyva gimė po antradienio rytą vykusio Seimo seniūnų sueigos posėdžio, kurio metu valdančiųjų atstovai blokavo siūlymą įtraukti klausimą dėl socialdemokrato apkaltos į ketvirtadienį vyksiančio posėdžio darbotvarkę.
Seimo statutas numato – jeigu klausimas yra parengtas svarstymui, ne mažesnės kaip trečdalio Seimo narių grupės raštišku reikalavimu jis privalomai įtraukiamas į parlamento sesijos darbų programą, savaitės ar kitos dienos darbotvarkę.
Kaip jau buvo skelbta, rugpjūtį opozicijose esančios frakcijos surinko reikiamą 36 parašų kiekį, kad pradėtų apkaltos procedūras buvusiam premjerui G. Paluckui.
Kaip anksčiau teigė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, apkaltą palaiko ne tik trys opozicinės Seimo frakcijos, bet ir dalis valdančiųjų – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) nariai. Be to, konservatorius tikisi sulaukti ir socialdemokratų palaikymo.
ELTA primena, vasarą viešojoje erdvėje pasirodė žurnalistiniai tyrimai apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius. Liepos pabaigoje, tęsiantis skandalui ir į viešąją erdvę iškylant vis daugiau informacijos, G. Paluckas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vesta Vyriausybė.
