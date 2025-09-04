Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Sakartvele kalėti nuteista 11 proeuropietiškų protestuotojų

2025-09-04 14:39 / šaltinis: BNS
2025-09-04 14:39

Sakartvele trečiadienį 11-ai proeuropietiškų protestuotojų buvo skirtos dvejų metų laisvės atėmimo bausmės, pranešė vietos naujienų agentūra.

Sakartvelo vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

Tai dar vienas kampanijos, kurią kritikai vadina intensyvėjančiu susidorojimu su kitaminčiais, epizodas.

Sakartvelas, oficiali šalis kandidatė į Europos Sąjungos (ES) nares, po spalį įvykusių ginčijamų parlamento rinkimų, kuriuose pergalę paskelbė valdančioji partija „Sakartvelo svajonė“, išgyvena politinę suirutę.

Opozicinės jėgos kaltina „Sakartvelo svajonę“ suklastojus rinkimų rezultatus, krypstant autoritarinio valdymo ir Rusijos link, bet pati partija šiuos kaltinimus atmeta.

Tbilisio teismas pripažino 11 demonstrantų, įskaitant garsų kino aktorių Andro Čičinadzę, kaltais dėl „grupinių veiksmų, sutrikdžiusių viešąją tvarką“ per praėjusių metų antivyriausybinius mitingus, sakoma naujienų agentūros „Interpress“ pranešime.

Nuteistiesiems skirtos dvejų metų laisvės atėmimo bausmės.

Nuosprendis priimtas kitą dieną po to, kai teismas dėl panašių kaltinimų kitiems aštuoniems demonstrantams skyrė įkalinimo nuo dvejų iki pustrečių metų bausmes.

Be to, pastaruoju metu Sakartvele buvo sulaikyta nemažai opozicijos lyderių, teisių gynėjų ir žurnalistų. Tai sukėlė susirūpinimą Vakaruose.

Dešimtys tūkstančių žmonių ilgus mėnesius mitinguodavo Tbilisyje, nors dalyvių skaičius ėmė mažėti tvyrant, protestuotojų teigimu, represijų atmosferai.

Prieš praėjusių metų rinkimus „Sakartvelo svajonė“ paskelbė planus uždrausti visas pagrindines opozicines partijas.

Briuselis yra sakęs, kad atsitraukimas nuo demokratijos žlugdo seną Sakartvelo siekį įstoti į ES, įrašytą į šalies konstituciją ir remiamą, kaip rodo apklausos, maždaug 80-ies proc. gyventojų.

Jungtinės Valstijos ir kelios Europos šalys yra paskelbusios sankcijas kai kuriems „Sakartvelo svajonės“ pareigūnams.

