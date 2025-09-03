Sakartvele tęsiant susidorojimą su proeuropietišku judėjimu įkalinta 11 asmenų

Kaukazo šalis, oficiali kandidatė į Europos Sąjungą (ES), po ginčytinų spalio mėnesio parlamento rinkimų, kuriuos laimėjusi pasiskelbė valdančioji partija „Sakartvelo svajonė“, jau kelis mėnesius apimta politinių neramumų.
Opozicinės jėgos kaltina partiją balsavimo rezultatų klastojimu, posūkiu į autoritarinį valdymą ir glaudesniu bendradarbiavimu su Maskva. Partija šiuos kaltinimus atmeta.
Tbilisio teismas pripažino 11 demonstrantų, įskaitant garsų kino aktorių Andro Čičinadzę, kaltais dėl „grupinių veiksmų, sutrikdžiusių viešąją tvarką“ per antivyriausybinius mitingus pernai, pranešė Sakartvelo naujienų agentūra „Interpress“. Jiems skirtos dvejų metų laisvės atėmimo bausmės.
Nutartis priimta kitą dieną, kai teismas aštuoniems protestuotojams už panašius kaltinimus skyrė nuo dvejų iki dvejų su puse metų laisvės atėmimo bausmes.
Prieš tai buvo areštuota daug opozicijos lyderių, žmogaus teisių aktyvistų ir žurnalistų, tai sukėlė susirūpinimą Vakaruose.
Dešimtys tūkstančių žmonių jau kelis mėnesius mitinguoja Tbilisyje, nors dalyvių sumažėjo dėl, protestuotojų teigimu, represijų atmosferos. Prieš praėjusių metų rinkimus „Sakartvelo svajonė“ paskelbė planuojanti uždrausti visas pagrindines opozicines partijas.
Briuselis pareiškė, kad demokratijos nuosmukis pakerta Sakartvelo siekį įstoti į ES, šis tikslas yra įtvirtintas šalies Konstitucijoje. Apklausos rodo, kad šalies narystę ES remia apie 80 proc. gyventojų.
Jungtinės Amerijos Valstijos ir kelios Europos šalys įvedė sankcijas kai kuriems „Sakartvelo svajonės“ pareigūnams.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!